العربية للتصنيع عن أحدث ماكينات مصر لتشكيل المعادن: تدخل الشرق الأوسط للمرة الأولى

قال الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إن الهئية تعاقدت على أكبر وأحدث ماكينة لتشغيل وتشكيل المعادن، بغرض تطوير وتوطين التكنولجيا الصناعية الحديثة بمجال السكك الحديدية، كاشفا أن هذه الماكينة ليست متواجدة سوى في 8 دول على مستوى العالم بأجمعه بينهم مصر الآن، وأنها للمرة الأولى تدخل منطقة الشرق الأوسط بأكملها.

وأضاف «التراس»، خلال مداخلة هاتفية، مع برنامج «صالة التحرير»، المذاع على شاشة «صدى البلد»، اليوم الأحد، أن استقدام مصر لهذه الماكينة، يمثل الدخول الأول لها بالمنطقة الشرق الأوسط بأكملها، مؤكدا أن مثل هذه الماكينات صاحبة الدقة والمواصفات العالية غير مسموح بدخولها لمنطقة الشرق الأوسط من الأساس.

التراس: الماكينة وصلت إلى مصر داخل 22 طردا

وأوضح رئيس الهيئة العربية للتصنيع أن هذه الماكينة وصلت إلى مصر مغلفة داخل 22 طردا، واصفا إياها بالماكينة الضخمة للغاية، موضحا أنها تتمتع بأحدث تكنولوجيا وصل لها في العالم في تلك الصناعة، كما أنها تتمع بدرجة دقة عالية للغاية.

التراس: الماكينة مفيدة لكل الصناعات في مصر

ولفت إلى أن تلك الماكينة مسؤولة عن تصنيع المشغولات المعدنية ذات الحجم والوزن الكبيرين، كاشفا أنها قادرة على صناعة أي مشغولة معدنية تخص مجال السكك الحديدية، مهما كانت هذه المشغولة تتطلب درجة عالية من الدقة أو معقدة بشكل كبيرة، موضحا أيضا أنها تصلح في صناعة الجسم الخاص بمحرك القطارات، بالإضافة إلى أجزاء كثيرة من المحركات التي تستخدمها شركات البترول وشركات الكهرباء.

التراس: قاعدة الماكينة احتاجت لـ 55 خازوقا تحت الأرض لنضمن ثباتها

وأشار إلى أن تلك الماكينة مفيدة لكل الصناعة في مصر، حيث تستطيع صناعة أجسام الكثير من المحركات التي تحتاجها صناعات مختلفة، موضحا أن وزنها يصل إلى حوالي 150 طنا، ولهذا صممت ونفذت القاعدة الخاصة بها على 55 خازوقا تحت الأرض بعمق 15 متر وقطر 50 سم، حتى نضمن الثبات الكامل لتلك الماكينة.