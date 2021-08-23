أحمد عبد العزيز يرد على بيع عفش منزله من أجل المال: «أخبار غير صحيحة»

انتشرت عدّة أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن بيع الفنان أحمد عبد العزيز عفش منزله، بسبب قلة ظهوره في الأعمال الفنية خلال الفترة الأخيرة، واحتياجه المادي.

وقال أحمد عبد العزيز لـ «الوطن»، «هذا الكلام عار من الصحة، ولكن أحيانا أقبل أدوار غير راضي عنها من أجل الاحتياج المادي».

وأضاف، «ولكن إذا اضطررت لتقديم عمل بهذا الشكل، يكون عملاً واحداً فقط، من أجل سد الحاجة، ففى بداية مشوارى الفنى قدمت عدداً من الأعمال المهمة منها «الوداع يا بونابرت، الطوق والأسورة، عودة مواطن، المشاغبون فى إجازة نص السنة» وتوالت بعدها الأعمال».

وتابع، «واجهت وقتها عروضاً لأفلام المقاولات، وشاركت بأحدها، ولكن لم أستمر، واتجهت وقتها إلى الدراما التليفزيونية، لأنها كانت تنهض وتنتعش، وأحاول حالياً أن نعيد للسينما بريقها ورونقها».

مشاريع الفنان أحمد عبد العزيز خلال الفترة المقبلة

قال عبد العزيز بشأن تحضيره لمشاريع فنية في المستقبل، «أحضر لأكثر من شىء خلال الفترة المقبلة، ولكن معظمها تأجل تصويره بعد شهر رمضان بسبب فيروس كورونا، منها مسرحية مع المخرج سامح بسيونى عن رواية لتوفيق الحكيم، وتأجلت البروفات للحد من التجمعات بسبب كورونا»، ومن المقرر أن يعلن عن مشاريعه المقبلة قبل بداية العام الجديد.

أخر أعمال أحمد العزيز مسلسل «كلبش3»

أخر أعمال الفنان أحمد عبد العزيز، وتدور أحداثه بعدما تقدم «سليم الأنصاري» باستقالته من وزارة الداخلية إلى اللواء «جلال خطاب» الذي جسد دوره الفنان أحمد عبد العزيز، ولكن الأخير اعترض بشدة على هذا الطلب، وفي نهاية الأمر وبعد إلحاح يرضخ لطلب الاستقالة، ويتجه «سليم» بعد ذلك لتأسيس شركة أمن، ويشاركه أكرم صفوان، الذي جسد دوره الفنان هشام سليم لكن فيما بعد تظهر بعض الخلافات بينهما، تتحول إلى عداوة وصراعات.