أحمد العوضي يرد على انفصاله عن ياسمين عبد العزيز: متحطوش السم في العسل

نفى أحمد العوضي بعض الأخبار المنتشرة عن انفصاله عن ياسمين عبد العزيز، حيث قال في أحد التعليقات عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تعليقًا على نبأ انفصالهما: «الحكاية مش ناقصة.. اللي قالك ضحك عليك.. وياسمين لسه مراتي ومفيش ربع كلمة صح من اللي أنت قولته، واللي أنت بتقوله مش صح، ومتحطش السم في العسل، وعشان مظلمكش أو اللي قالك ضحك عليك، فلو اتقالك فابقى اتأكد من الكلام بعد كدة، ولو أنت اللي بتخمن فأنا بقولك غلط».

علاج ياسمين عبد العزيز بالخارج

وكانت ياسمين عبد العزيز غادرت مصر الأسبوع قبل الماضي، متجهةً إلى سويسراأ وبالتحديد إلى جنيف لاستكمال رحلة العلاج هناك، ولم يسافر «العوضي» معها بسبب مشكلات في الفيزا الخاصة به، وسينهيها ويسافر إليها بعدها مباشرة.

ياسمين عبد العزيز والخطأ الطبي

وكان «العوضي» كتب عبر «فيس بوك» بعد سفر ياسمين عبد العزيز إلى الخارج رسالة يتوعد خلالها صاحب الخطأ الطبي الذي تسبب في دخول ياسمين عبد العزيز في حالة خطرة، بملاحقته بالقانون، موجهًا اللوم إلى الإهمال الطبي الذي جعل زوجته تعيش فترة كبيرة مع المرض.

وكانت ياسمين تعاني من مياه على المبايض ولكن بسبب خطأ طبي أثناء العمليات دخلت في غيبوبة لمدة 48 ساعة متواصلة، وبعدها فاقت ونقلت إلى المنزل لاستكمال العلاج هناك قبل السفر، وكان معها فريق طبي ملازم لها في المنزل بناء على تعليمات الفريق الطبي المعالج لياسمين عبد العزيز.

وكان أحمد العوضي تعاون في رمضان الماضي في أول بطولة له مع زوجته ياسمين عبد العزيز بعد الزواج في مسلسل «اللي مالوش كبير»، وحقق المسلسل نسبة نجاح كبيرة في السباق الرمضاني الماضي وتصدر محركات البحث، وبالتحديد مشهد زواج الثنائي.