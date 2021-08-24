سعر اليورو اليوم الثلاثاء 24-8-2021 في البنوك المصرية

تعد عملة اليورو من العملات المهمة داخل القطاع المصرفي المصري، ويحرص قطاع كبير من المواطنين على متابعة سعر اليورو في مختلف البنوك، لارتباط العملة بحركة التجارة الخاصة بهم، وتقدم «الوطن»، سعر اليورو، وفق التعاملات الصباحية التي وردت اليوم الثلاثاء 24 أغسطس الحالي، استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها، كالتالي:

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

سجل سعر اليورو اليوم، في بنك مصر، نحو 18.34 جنيه للشراء، و18.47 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك قناة السويس

أما في بنك قناة السويس، فسجل سعر اليورو اليوم 18.29 جنيه للشراء، و18.48 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك cib

وفي بنك cib، وصل سعر اليورو اليوم الثلاثاء، نحو 18.29 جنيه للشراء، و18.49 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في المصرف المتحد

وفي المصرف المتحد، سجل سعر اليورو اليوم، نحو 18.29 جنيه للشراء، و18.47 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

وجاء سعر اليورو اليوم الثلاثاء، في البنك الأهلي، 18.34 جنيه للشراء، و18.47 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري

وفي البنك المركزي، جاء سعر اليورو 18.32 جنيه للشراء، و18.47 جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية والأجنبية

أما عن أسعار العملات العربية والأجنبية، فتراوحت أسعارها في البنوك المختلفة وفق تعاملات صباح اليوم الثلاثاء 24 أغسطس الجاري، على النحو التالي:

في بنك مصر، وصل سعر الدولار إلى 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي، 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي، نحو 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، كما سجّل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك قناة السويس، نحو 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

وشهد سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 24 أغسطس، نحو 4.12 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع في بنك قناة السويس، وفي البنك التجاري الدولي، 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وفي بنك مصر، نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وبلغ في المصرف المتحد، نحو 4.03 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.