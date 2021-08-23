بسبب مشاجرة أثناء لعب الكرة.. إصابة طالب بنزيف في المخ بالدقهلية

وقعت مشاجرة بين مجموعة من الطلاب بسبب لعب كرة القدم في أحد شوارع قرية «3 نقال المركزية»، دائرة مركز الستامونی بمحافظة الدقهلية، فأمسك أحدهم بحجر وقذف به طالب بالصف الثاني الثانوي، مما تسبب في إصابته بجرح في الرأس واشتباه نزيف في المخ، وتمكن ضباط مباحث مركز شرطة الستاموني، من ضبط العامل بالمتهم واعترف بحدوث مشادة كلامية بسبب لعب كرة القدم في أحد شوارع القرية.

ورود بلاغ بإصابة طالب في مشاجرة

تلقي اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير مباحث الدقهلية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة الستامونی من مستشفى الطوارئ بالمنصورة بوصول المدعو عبد العزيز توكل عبد العزيز حسن، 17 سنة، طالب بالصف الثاني الثانوي، ومقيم بقرية «3 نقال المركزية» دائرة مركز الستامونی مصابا بجرح قطعي بالرأس واشتباه نزيف بالمخ.

والد الطالب: عامل قذفه بحجر فأصابه

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة الستاموني إلي مكان البلاغ وبالفحص وسؤال والده المدعو توكل عبدالعزيز حسن السيد، 41 عاما، عامل، ومقيم بذات العنوان، في محضر الشرطة، قرر بأنه حال لعب نجله كرة القدم بأحد شوارع القرية بتاريخ أمس رفقة أصدقائه حدثت مشادة كلامية بينه والمدعو «فارس .ن .س» 14 سنة، عامل بمحل بقالة، ومقيم بذات القرية، قام على إثرها الأخير بإلقاء قطعة حجرية على رأسه أحدثت إصابته فقام بنقله إلى أحد العيادات الخاصة حيث تلقى العلاج اللازم واليوم شعر نجله بحالة إعياء شديدة فقام بنقله إلى المستشفى، واتهم والد الطالب المصاب، العامل المذكور بالتسبب في إصابة نجله

وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5654 إداري مركز الستامونی، لسنة 2021 جاري العرض على النيابة العامة.