وفاة سائق وتعفن جثته عقب إصابته بكورونا بالدقهلية

توفي سائق توك توك في الدقهلية، عقب إصابته باشتباه كورونا، وظلت الجثة داخل منزله بمدينة المطرية في محافظة الدقهلية، دون اكتشاف وفاته حتى انبعثت روائح كريهة من منزله بمنطقة البر التاني بمدينة المطرية.

وأكدت شقيقته أنها دخلت الشقة فوجدت الجثة في حالة تعفن، وأخطرت الشرطة، وأكدت أنه كان يعاني من ارتفاع درجة الحرارة واشتباه إصابته بفيروس كورونا وكان يعالج بالمنزل، وورد تقرير مفتش الصحة يفيد بأنه في حالة تعفن إدعاء اشتباه كورونا ولا يمكن الجزم بسبب الوفاة.

ورود بلاغ بانبعاث روائح كريهة من داخل منزل في المطرية

تلقي اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير مباحث الدقهلية، يفيد بورود بلاغا لمأمور مركز شرطة المطرية من المدعوة نعيمة محمد شلبي الشوربجي، 48 ربة منزل ومقيمة منطقة البر الثاني بندر المطرية، باكتشافها وفاة شقيقها المدعو محمد محمد شلبي الشوربجی، 39 سنة، سائق توك توك، ومقيم بذات العنوان داخل مسكنه الملاصق لمنزل شقيقته المبلغة.

العثور علي جثة عامل متوفي .. وشقيقته: مصاب كورونا

بانتقال الضباط والفحص تبين أن المنزل مكون من طابق واحد بالطوب الأحمر والمونة الأسمنتية، ووجود جثمان المذكور مسجي على ظهره بأرضية صالة المنزل في حالة تعفن يرتدي ملابسه كاملة، ولا توجد به ثمة إصابات ظاهرية، وأخطرت النيابة العامة التي انتقلت وناظرت الجثمان وقررت نقله لمستشفى المطرية المركزي.

بسؤال المبلغة، في محضر الشرطة، قررت انبعاث رائحة كريهة من منزل شقيقها وحال استبيانها الأمر فوجئت بوفاته وأضافت بأنه يقيم بمفرده وكان يعاني من ارتفاع بدرجة الحرارة واشتباه إصابته بفيروس كورونا وكان يعالج بالمنزل ولم تشاهده منذ فترة، ولم تتهم أحدًا بالتسبب في وفاته.

ورد تقرير مفتش الصحة يفيد بالكشف الظاهري على الجثمان تبين أنه في حالة تعفن ادعاء اشتباه كورونا ولا يمكن الجزم بسبب الوفاة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2073 إداري مركز المطرية لسنة 2021، وجاري العرض على النيابة العامة.