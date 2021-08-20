لو أنت مسافر.. خطوات تحويل طلبك للحصول على لقاح كورونا

أعلنت مديرية الصحة بالدقهلية أن المواطن الذي لم يتلق لقاح كورونا، ويريد التحويل إلى قائمة المسافرين، دون الرجوع للخط الساخن، من الممكن أن يقوم بتحويل الطلب إلى مراكز المسافرين عن طريق الدخول إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة لتسجيل اللقاح ومتابعة حالة الطلب وإدخال البيانات والضغط على زر تحويل السفر واختيار المكان المراد التحويل اليه.

خطوات تعديل لقاح كورونا للمسافرين

وبحسب بيان لصحة الدقهلية، ففي حالة وصول رسالة للمواطن تفيد بتحويله لمكان غير أماكن المسافرين ويريد التحويل لأماكن المسافرين فعليه الانتظار مدة 72 ساعة قبل الدخول والتحويل لأماكن المسافرين.

وقدمت مديرية الصحة بالدقهلية بشرح خطوات التحويل للمسافرين من خلال الدخول على موقع وزارة الصحة www.egcovac.mohp.gov.eg وبعدها متابعة حالة طلب اللقاح، وبعدها في الخطوة التالية إدخال رقم الطلب وإدخال آخر 4 أرقام من الرقم القومي، ثم اختيار تحويل للسفر.

ويظهر للمواطن خطوات من 5 إلى 10 وبعدها يضغط تأكيد وينتظر وصول رسالة توجه بالموعد والمركز المخصص لك للتطعيم.

«مكي»: فتحنا 8 مراكز للقاح كورونا للمسافرين في الدقهلية

وقال الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إن مديرية الصحة خصصت مراكز لتطعيم المسافرين من خلال 8 مكاتب على مستوى المحافظة، وحددت قيمة استخراج الشهادة لغرض السفر بمبلغ 250 جنيهًا للمصريين و25 دولارًا لغير المصريين، ويتم تحديد الموعد خلال 72 ساعة من التسجيل، وذلك للحصول على الشهادة المؤمنة الذكية والتي تظهر بيانات صاحب الشهادة وصورته وموقف تلقي لقاح فيروس كورونا.

وأوضح أن مكاتب التطعيم للمسافرين واستخراج الشهادات المعتمدة للتطعيم بلقاح فيروس كورونا شملت: «مكتب صحة اول المنصورة، ومكتب صحة ثان المنصورة، مكتب صحة ميت غمر، مكتب صحة الجمالية، مكتب صحة بلقاس، مكتب صحة السنبلاوين، مكتب صحة دكرنس، وحدة أسرة قولونجيل».