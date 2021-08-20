تناقضات ترامب.. طالب بسرعة الخروج من أفغانستان وانتقد «بايدن» بعد التنفيذ

في الوقت الذي شن فيه الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، هجوما لاذعا على الرئيس الحالي، جو بايدن، بسبب ما وصفه بـ«قرار الانسحاب المتسرع من أفغانستان»، تناسى أنه سبق ووصف، قبل 4 أشهر من الآن، القرار ذاته بأنه «أمر رائع وإيجابي»، بل إنه حينها انتقد الجدول الزمني الذي وضعه الأخير للانسحاب، مشيرا إلى أنه «يجب القيام بالانسحاب بشكل أسرع».

ترامب قبل 4 أشهر: يجب الخروج بشكل أسرع

وفي بيان له تناقلته وسائل الإعلام الأمريكية في 19 أبريل الماضي، أكد ترامب «أنه خطط للانسحاب في 1 مايو المقبل (مايو 2021)»، وليس 11 سبتمبر 2021، حسبما خطط بايدن، مضيفا: «هناك سببين لرفضه هذه الخطة، الأول يتمثل في أنه يمكن ويجب خروج الولايات المتحدة من أفغانستان بشكل أسرع لأن القوات الأمريكية كانت موجودة هناك على مدار وقت طويل للغاية».

أما السبب الآخر، وفقا لترامب، فيكمن في أن موعد 11 سبتمبر مرتبط بأحداث وفترة مأساوية جدا في التاريخ الأمريكي، في إشارة إلى هجمات 2001، التي أودت بحياة حوالي 3000 شخص.

ترامب بعد الانسحاب من أفغانستان: القرار متسرع

لكن بعد هول المشهد الذي اتضح في أفغانستان عقب الانسحاب، والانتقادات التي تعرض لها الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، ناقض «ترامب» ذاته؛ إذ قال في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز، بثت ليل الخميس، إن بايدن «أذل الولايات المتحدة بصورة فاقت أي رئيس آخر في التاريخ»، معتبرا أنه بقرار الانسحاب المتسرع من أفغانستان تجاوز ما فعله الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر عام 1979، إبان أزمة الرهائن في سفارة واشنطن بإيران»، ليواصل دونالد بذلك مواقفه وتصريحاته ومواقفه الشهيرة المثيرة للدهشة والجدل.