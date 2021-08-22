الكوارث تضرب العالم.. من الصين إلى المكسيك

شهدت عدد من الدول خلال الساعات القليلة الماضية، حرائق وانهيارات مثل الحريق الذي نشب في وسط العاصمة العراقية «بغداد»، دون أن يسفر عن وقوع ضحايا، بينما شهدت المكسيك عاصفة مدارية ضربت شرقي البلاد، ما أسفر عن مصرع 8 أشخاص. وفي الولايات المتحدة، أعلنت ولاية نيويورك، حالة الطوارئ تزامنا مع اقتراب «إعصار هنري».

وتمكنت مديرية الدفاع المدني العراقية، أمس السبت، من إخماد حريق اندلع داخل مبنى سكني «4 طوابق» في «الشورجة» وسط العاصمة «بغداد»، كما تمكنت من إخلاء 100 عراقي، وقالت في بيان، إن فرقها عزلت النيران التي اشتعلت في الطابق الأول لتنهي الحادث دون تسجيل اصابات، كما أعلنت المديرية، مساء أمس السبت، انهيار أجزاء من دعامات جسر الجمهورية، دون تسجيل إصابات بسبب تقادم بناء الجسر، الواقع في محافظة ميسان شرقي البلاد.

وقالت المديرية، في بيان، إن فرق الانقاذ وضعت الأشرطة الصفراء تحذيرية، كما منعت مرور المشاة، وفقا لما ذكرته قناة «السومرية» العراقية.

وزارة الموارد المائية الصينية تتوقع هطول أمطار غزيرة على البلاد

وفي الصين، توقعت وزارة الموارد المائية، أمس السبت، هطول أمطار غزيرة على البلاد خلال الأيام الـ3 المقدمة، ومن المحتمل ارتفاع مستويات المياه في بعض الأنهار، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

وقالت الوزارة الصينية، إن الأمطار الغزيرة ستسقط على الأجزاء الشمالية والشمالية الغربية من البلاد والمناطق الواقعة على طول النهر الأصفر ونهر هوايخه، حتى غد الاثنين، متوقعة أمطار جارفة على أجزاء من خنان وسط البلاد.

وفي الولايات المتحدة، أعلن حاكم ولاية نيويورك، أندرو كومو، الطوارئ تزامنا مع اقتراب «إعصار هنري»، ومن المتوقع أن يصل الإعصار بعد ظهر اليوم، وفقا لما ذكرته وكالة «واع» العراقية.

حاكم نيويورك يطلب من الرئيس الأمريكي إعلان حالة الطوارئ

وقال المكتب الإعلامي لحاكم الولاية، إن إعلان الطوارئ شمل عددا من المقاطعات، بما في ذلك مدينة نيويورك، كما طلب كومو، من الرئيس الأمريكي جو بايدن إعلان الطوارئ التي من شأنها السماح لوكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية باتخاذ تدابير طارئة.

وفي المكسيك، لقى 8 أشخاص مصرعهم، أمس السبت، جراء العاصفة المدارية «جريس» في شرقي البلاد، وفقا لما ذكرته وكالة «واس» السعودية.

وقال حاكم ولاية «مكسيكو سيتي» لاهواك جارسيا خيمينيز، إن العاصفة تسببت بفيضانات وانهيارات طينية وانقطاع للكهرباء وغمرت الطرق بالمياه في نحو 20 بلدة في ولاية فيراكروز الواقعة في الجزء الشرقي من البلاد.

رئيس المكسيك يدعو سكان المناطق المتضررة من عاصفة «جريس» إلى توخي الحذر

وأشار خيمينيز، إلى إلغاء عدد من الرحلات إلى فيراكروز وتامبيكو ورينوسا وكلياكان وهواتولكو، فيما دعا رئيس المكسيك أندريس اوبرادور، سكان المناطق المتضررة إلى توخي الحذر، فيما توقعت «هيئة الأرصاد الجوية»، هطول أمطار غزيرة، محذرة من انهيارات أرضية وفيضانات.

وفي فرنسا، أعلنت السلطات، أمس السبت، إنقاذ 102 مهاجر بالقرب من سواحل البلاد حاولوا عبور بحر المانش الذي يفصل فرنسا عن بريطانيا، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وعلى صعيد آخر، قالت وسائل إعلام أمريكية، إن وزارة الخارجية تعرضت لهجوم سيبراني مؤخرا، وأن قيادة الأمن السيبراني لوزارة الدفاع «البنتاجون» أبلغت بوقوع خرق خطير محتمل.

وقالت جاكي هاينريخ، مراسلة شبكة «فوكس نيوز» الإخبارية الأمريكية في تغريدات، إنه لم يتضح متى تم الكشف عن الاختراق، ولكن هناك اعتقاد بأنه وقع قبل نحو أسبوعين، موضحة أن مهمة الخارجية الأمريكية الخاصة بإجلاء الأمريكيين والحلفاء الأفغان من «مطار كابول» لم تتأثر بالهجوم.