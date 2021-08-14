رابط تسجيل لقاح كورونا للمسافرين إلى السعودية من مصر.. 6 خطوات

استقبل الخط الساخن لوزارة الصحة والسكان، تساؤلات حول كيفية التسجيل لحجز لقاح كورونا للمسافرين إلى السعودية من مصر، فيما دعت الوزارة المواطنين إلى التسجيل من خلال الموقع التابع لها للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس، وذلك في إطار الحرص على تسهيل الإجراءات على راغبي السفر إلى الخارج.

رابط تسجيل لقاح كورونا للمسافرين إلى السعودية من مصر

واستعرضت وزارة الصحة والسكان خطوات الدخول على رابط تسجيل لقاح كورونا للمسافرين إلى السعودية من مصر، وجاءت كالتالي:

- دخول المواطن على رابط تسجيل لقاح كورونا للمسافرين إلى السعودية من مصر من هذا الرابط.

- اختيار الفئة المستهدفة.

- ادخال البيانات، والتي تتضمن الاسم الرباعي والرقم القومي ورقم المحمول الخاص بالمواطن.

- استكمال البيانات، والتي تشترط وضع التاريخ المرضي إن وجد للمواطن، والموافقة على شروط طلب اللقاح.

- اختيار خانة تطعيم المسافرين، واختيار المكان الراغب في التطعيم بها.

- بعد ذلك ترسل الوزارة رقم طلب التسجيل، ليتوجه المواطن إلى مركز التطعيم خلال 72 ساعة من لحظة التسجيل.

وحددت وزارة الصحة والسكان رسوم استخراج شهادات معتمدة للحاصلين على لقاح كورونا في مصر، وهي 100 جنيه للمصريين، و10 دولارات لغير المصريين، وأكدت الوزارة أنه لن يتم استخراج هذه الشهادة إلا لمن حصل على اللقاح.

وطالبت الوزارة المواطنين بضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس، وتوقعت دخول مصر الموجة الرابعة لفيروس كورونا خلال شهري سبتمبر وأكتوبر المقبلين، وحذرت المواطنين من التهاون في التدابير الصحية، باعتبارها السلاح الوحيد الفعال ضد الفيروس.