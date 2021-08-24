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حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 24-8-2021 مهنيا وعاطفيا

كتب:

الوطن
01:14 ص | الثلاثاء 24 أغسطس 2021
حظك اليوم برج الحمل

حظك اليوم برج الحمل

يؤمن مولود برج الحمل بذاته وقداراته ويحب إنجاز مهام عمله بنفسه ولا يعتمد في إنجازها على الآخرين، نظرًا لأنّه من الأبراج النارية.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وذلك وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحمل مهنيًا

القمر في منزلك الثاني عشر وعليك بالعمل في سرية وكتمان وعدم إعلان خططك.

حظك اليوم برج الحمل عاطفيًا

فينوس في مواجهة برجك وقد يصيبك ذلك بالقلق والعصبية.. يجب أن تحكّم عقلك لتهدأ.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الممثل رامي يوسف، ويوافق تاريخ ميلاده 26 مارس.

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