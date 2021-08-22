حظك اليوم برج الحمل الاثنين 23-8-2021 مهنيا وعاطفيا

من الصفات المعروفة عن مولود برج الحمل أنه يتمتع بالطموح والإبداع وأبرز عيوبه الغضب وحب الامتلاك، ويغار على حبيبته، ولديه ثقة كبيرة في نفسه، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحمل 23-8-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني عشر وعليك بالعمل في سرية وكتمان وعدم إعلان خططك.

حظك اليوم برج الحمل 23-8-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس في مواجهة برجك وقد يصيبك ذلك بالقلق والعصبية.. يجب أن تحكّم عقلك لتهدأ.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الإعلامية ريهام سعيد، ويوافق تاريخ ميلادها 28 مارس.