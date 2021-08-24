حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 24-8-2021 مهنيا وعاطفيا

يتميز مولود برج الثور بقدرة كبيرة على مواجهة المصاعب والمشكلات، ومواليد هذا البرج يقعون في الفترة ما بين العشرين من شهر إبريل إلى العشرين من مارس.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وذلك وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الثور مهنيًا

الشمس وعطارد والمريخ بمنزلك الخامس ويجعلك ذلك يقظا، وتثبت براعتك في كل عمل تقوم به وتحسن التصرف.

حظك اليوم برج الثور عاطفيًا

القمر في منزل الأصدقاء يعدك اليوم بلقاءات سعيدة وموفقة، ويمنحك الفرصة لتغيير بعض الأفكار.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان هشام ماجد، ويوافق تاريخ ميلاده 26 أبريل.