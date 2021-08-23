وفاة خفير مسن أثناء عمله بمحطة غاز في الدقهلية

توفي خفير خاص بمحطة غاز بقرية «طنيخ» مركز نبروه بمحافظة الدقهلية، أثناء عمله بالمحطة وفوجئ زميله عندما حضر لاستلام العمل منه بوفاته، وأكد شقيق المتوفي أنه كان يعاني من الأمراض، وورد تقرير مفتش الصحة بأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة قيئ دموي ولا توجد شبهة جنائية.

وفاة خفير في عمله بمحطة غاز في نبروه

تلقي اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا، اليوم، من اللواء إيهاب عطية، مدير مباحث الدقهلية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة نبروه من إدارة شرطة النجدة بوفاة أحد الأشخاص بمحل عمله بمحطة الغاز بقرية « طنيخ » دائرة المركز.

انتقل ضباط مركز نبروه إلي مكان الواقعة، وبالفحص تبين وجود جثمان المدعو محمد عطية المندوه يوسف، 61 سنة، خفير خصوصي بمحطة الغاز، ومقيم في قرية «كفر الحاج شربيني» دائرة مركز شربين، يرتدي ملابسه كاملة، ولا توجد به ثمة إصابات ظاهرية، وتم نقله إلى مستشفى نبروه المركزي.

بسؤال زميله بالعمل المدعو عطية عطية البشبيشي، 37 سنة، خفير خصوصي بذات المكان، ومقيم بعزبة نظيف دائرة مركز سمنود، بمحافظة الغربية، قرر، في محضر الشرطة، أنه حال حضوره اليوم لاستلام العمل من المتوفي فوجئ بوفاته، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.

شقيق المتوفي: كان يعاني عديد من الأمراض

و بسؤال شقيق المتوفى المدعو أحمد عطية المندوه يوسف، 58 سنة، عامل ، ومقيم بقرية كفر الحاج شربيني، في محضر الشرطة، أيد ذات المضمون وأضاف بأن شقيقه كان يعاني من دوالي بالمعدة وأمراض صدرية مزمنة، ولم يتهم أحدا بالتسبب في وفاته.

ورد تقرير مفتش الصحة يفيد بعدم وجود ثمة إصابات ظاهرية وأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة قيئ دموي ولا توجد شبهة جنائية، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4369 إداري مركز نبروه لسنة 2021 ، وجاري العرض على النيابة العامة.