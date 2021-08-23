انتحار سائق وربة منزل بحبة الغلال السامة في الدقهلية

سجلت محافظة الدقهلية اليوم، حالتي انتحار، الأولي عندما أقدمت ربة منزل على الانتحار بقرية «اليوسفية»، التابعة لمركز بنى عبيد، بتناول «حبة الغلة السامة» لمرورها بأزمة نفسيه نتيجة انفصالها عن زوجها، والثانية بقرية «الزهيرى» التابعة لمركز بلقاس، حيث أقدم سائق على الانتحار بتناول حبة حفظ الغلال لمروره بأزمة نفسية سيئة وتوفي عقب وصوله للمستشفى.

انتحار ربة منزل لانفصالها عن زوجها في بني عبيد

تلقي اللواء سيد سلطان مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشاره لمركز شرطة بنى عبيد من مستشفى بنى عبيد العام بوصول «زينب م. ع. س.»، 28 سنة، حاصلة على بكالوريوس تجارة، ومقيمة بقرية «اليوسفية» دائرة مركز بني عبيد مصابة بفقدان الوعي إدعاء تناول مادة سامة وتم تحويلها إلى مركز السموم بالمنصورة وتوفيت فور وصولها.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة بني عبيد إلى مكان البلاغ وبالفحص وسؤال والدها 64 سنة، فلاح، ومقيم بذات القرية قرر في محضر الشرطة، تناول كريمته حبة حفظ الغلال بقصد الانتحار، لمرورها بحالة نفسية سيئة لانفصالها عن زوجها ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1881لسنة 2021 إداري مركز بنى عبيد وجاري العرض على النيابة العامة.

انتحار سائق لمروره بأزمة نفسية في بلقاس

وفي حادث آخر تلقي مأمور مركز شرطة بلقاس بلاغا من مستشفى بلقاس المركزي بوصول «سمير. ع. م. ع»، 34 سنة، سائق، ومقيم بقرية الزهيري دائرة المركز مصابا بحالة إعياء إدعاء تناول مادة سامة وتوفي عقب وصوله.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة بلقاس إلى مكان البلاغ وبالفحص وسؤال والدته «رزقة س. ال.»، 55 سنة، ربة منزل، ومقيمة بذات القرية، في محضر الشرطة، قررت تناول ابنها قرص كيماوي يستخدم لحفظ الغلال بقصد الانتحار، ما أدى إلى حدوث إصابته التي أودت بحياته لمروره بحالة نفسية سيئة، ولم تتهم أحدًا بالتسبب في ذلك، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6145 لسنة 2021 إداري مركز بلقاس، وجارى العرض على النيابة العامة.