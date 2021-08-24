كيف تتحقق من صحة بطارية هاتفك الأندرويد؟.. «راقب شحن الموبايل»

يواجه الكثير من مستخدمي هواتف الأندرويد، مشكلة تدهور حالة البطارية، وذلك من خلال تحوّل الهاتف في كثير من الأحيان إلى وضع توفير الطاقة، أو عندما يتحوّل إلى وضع الطاقة المنخفضة بعد مرور فترة قصيرة من زمن الشحن، وهو ما يكون مؤشرًا سيئًا لضعف حالة البطارية.

وقبل اتخاذ قرار باستبدال البطارية أو شراء هاتف جديد، هناك عدة خطوات سريعة يمكنك التحقق من خلالها من صحة بطارية الهاتف، وتستعرضها «الوطن» وفقًا للبوابة العربية للأخبار التقنية Aitnews على النحو التالي:

طريقة التتحقق من صحة بطارية هاتف أندرويد؟

ويمكنك التحقق من صحة بطاريتك من خلال اتباع الخطوات الآتية:

- افتح تطبيق الإعدادات في هاتفك المحمول.

- بعد ذلك اضغط على خيار البطارية أو إدارة البطارية.

- اضغط على خيار استخدام البطارية في الشاشة التالية.

- ومن خلال هذه الشاشة يمكنك التحقق من تفاصيل استهلاك نظام التشغيل لطاقة البطارية.

ومن خلال تطبيق AccuBattery يمكنك الحصول على تحليلات أكثر تفصيلًا حول صحة بطارية هاتف أندرويد من خلال اتباع الخطوات الآتية:

- حمِّل تطبيق AccuBattery من play store وتثبيته في هاتفك.

يمكن الحصول على تقييم عام لحالة بطارية هاتف أندرويد من خلال قسم صحة البطاية، مثل السعة المقدرة وقدرة التصميم وغيرها من التفاصيل الأخرى.

إذ يوفر التطبيق أربع علامات تبويب رئيسية لتحليل حالة البطارية بشكل مفصل وهي:

الشحن: إذ يعطي المستخدم معلومات حول المدة التي يستمر فيها هاتفك في وضعه الحالي، حيث يوضح الرمز الأول المدة التي يمكن أن تدوم فيها بطارية هاتف أندرويد أثناء الاستخدام المختلط.

التفريغ: ومن خلالها يمكن أن تحصل على بيانات عن حالة بطارية هاتف أندرويد أثناء عدم شحنها، بما في ذلك مدى سرعة استنزاف الطاقة والتطبيقات المرتبطة بهذا الاستخدام، وإحصائيات عن سرعة تفريغ بطارية الهاتف.

الصحة: تعطيك تفاصيل بشأن مدى تدهور حالة بطارية هاتف أندرويد من خلال عرض بياني.

التاريخ: تُعرض من خلالها السجلات السابقة لمدى جودة أداء البطارية بمجرد استخدام التطبيق عدة مرات.

علامات تشير إلى أنّ بطاريتك أصبحت قديمة

- في حال كانت بطاريتك تدوم طوال اليوم دون مشكلة، ووجدت أنّك تعيد شحنها عدة مرات في اليوم، فهذا يدل على أنّ البطارية أصبحت غير قوية كما كانت من قبل.

- إذا لوحظ أنّ نسبة شحن البطارية لا تصل إلى نسبة 100% بالرغم من وضعها لساعات طويلة في الشحن، فإنّ هذا يشير إلى أن البطارية لم تعد قادرة على تحمل الشحن الكامل.

- إذا لاحظت أن هاتفك يزداد سخونة في كل مرة تستخدمه فهذا دليلًا على أنّ البطارية أصبحت غير صالحة.

- إذا اكتشفت انتفاخًا في البطارية قم بإزالتها أو استبدلها ببطارية جديدة أو قم بتغيير الهاتف.