كشف غموض العثور على جثة في ترعة بالدقهلية.. وزوجته: «مريض نفسي»

كشفت مباحث الدقهلية غموض العثور على جثة طافية على سطح المياه في ترعة «البحر الصغير»، أمام قرية «الطاهري»، بدائرة مركز منية النصر، اليوم الاثنين، وتبين أن الجثة لشخص من قرية «ميت السودان»، بمركز دكرنس، وبسؤال زوجته، أكدت أن زوجها يعاني من أمراض نفسية ويتردد على مستشفى «دميرة» للصحة النفسية للعلاج، وخرج أمس الأحد من المنزل، ولم يعد، حتى علمت بوفاته.

العثور علي جثة طافية بمياه ترعة في الدقهلية

تلقى اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من اللواء إيهاب عطية، مدير مباحث المديرية، يفيد بورود بلاغ إلى مأمور مركز شرطة منية النصر من إدارة شرطة النجدة، بالعثور على جثة طافية بمياه ترعة «البحر الصغير»، المارة أمام قرية «الطاهري» دائرة المركز.

انتقل ضباط مباحث منية النصر وقوات الإنقاذ النهري إلى موقع البلاغ، وتمكنت من انتشال الجثة، وبالفحص تبين أنها للمدعو «أحمد س. ع.»، 47 سنة، عامل، ومقيم بقرية «ميت السودان»، دائرة مركز دكرنس، يرتدي ملابسه كاملة، ولا توجد به ثمة إصابات ظاهرية.

وأمرت النيابة العامة بنقل الجثة إلى مستشفى منية النصر المركزي، وانتداب الطبيب الشرعي لمناظرتها وبيان أسباب الوفاة، والتصريح بدفنها بعد ورود تقرير الصفة التشريحية.

انتشال الجثة بمعرفة الانقاذ النهري

وبسؤال شاهد الواقعة، المدعو «عبد الغني الغريب المتولي»، 34 سنة، عامل تجميع خردة، ومقيم بقرية «منشية عاصم»، دائرة المركز، في محضر الشرطة، قرر بأنه حال قيامه بتجميع الخردة ومروره بالمكان، شاهد جثمان المتوفي، فقام بالإبلاغ.

زوجة المتوفي: «زوجي مريض نفسي»

وأكدت زوجته، وتُدعى «أمال م. ح.»، 44 سنة، ربة منزل، مقيمة بذات القرية، قررت، في محضر الشرطة، أن زوجها يعاني من أمراض نفسية منذ حوالي 3 سنوات، ويتردد على مستشفى «دميرة» للصحة النفسية، بمركز طلخا.

وأوضحت الزوجة، في أقوالها، إن زوجها خرج من المنزل ظهر أمس الأحد، إلا أنه لم يعد، حتى علمت اليوم بوفاته، وعللت عدم الإبلاغ في حينه، كونه معتاد الغياب عن المنزل والعودة من تلقاء نفسه، دون تحرير ثمة محاضر، ولم تتهم أحداً، ولا تشتبه في وفاته جنائياً.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة برقم 3498 لسنة 2021 إداري مركز منية النصر، للعرض على النيابة العامة، التي بدأت بمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.