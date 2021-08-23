تنفيذي بني سويف يعتمد إطلاق أسماء 6 شهداء على مدارس بقراهم

وافق المجلس المجلس التنفيذي لمحافظة بني سويف، برئاسة الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ الأقليم، في اجتماعه اليوم الاثنين، على إطلاق أسماء عدد من شهداء الواجب على عدد من المدارس بمراكز اهناسيا وسمسطا وببا والفشن وبني سويف، تقديرا لتضحيات شهداء الواجب، وتخليداً لذكراهم العطرة، وتعزيزاً لقيم الانتماء والولاء في نفوس ووجدان أبناء الوطن.

واعتمد المجلس التنفيذي لمحافظة بني سويف إطلاق أسماء 6 شهداء على مدارس بقراهم، هم:

إطلاق اسم الشهيد يونس محمد يونس، على مدرسة اهناسيا الإعدادية المشتركة.

إطلاق اسم الشهيد أحمد محمد محمود حسن، على المدرسة الإعدادية المشتركة بقرية البهسمون مركز اهناسيا.

إطلاق اسم الشهيد رأفت محمد عبد العليم، على مدرسة الشيخ خطاب المشتركة التابعة لمجلس قروي الشنطور بسمسطا.

إطلاق اسم الشهيد محمد حسين محمد عبد المنعم، على المدرسة الثانوية الفنية بنات بندر ببا.

إطلاق اسم الشهيد محمود حنفي محمود عبد الغني، على المدرسة الابتدائية بقرية الزاوية الخضراء بالفشن.

إطلاق اسم الشهيد محمود عادل أحمد هاشم، على مدرسة الحكامنة 1، التابعة لمجلس قروي بليفيا مركز بني سويف.

جاء ذلك خلال جلسة المجلس التنفيذي بالمحافظة، في حضور عاصم سلامة، وبلال حبش، نائبي المحافظ، واللواء جمال مسعود، السكرتير العام، واللواء حاتم أبو سنة، مساعد مدير الأمن، ولمياء العربي، مدير المجالس واللجان، وعزة علي خالد، مديرعام التخطيط متابعة الخطة بالمحافظة، وأعضاء المجلس التنفيذي من رؤساء الوحدات المحلية وكلاء الوزارات ومديري عموم المديريات والإدارات المركزية بديوان المحافظة ومسؤولى المجالس القومية، حيث تم استعراض ومتابعة الموقف التنفيذي الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي الجديد 2021/ 2022.

محافظ بني سويف يوجه تحية إعزاز لأرواح الشهداء

من جانبه، وجًه محافظ بني سويف، تحية إعزاز وتقدير لأرواح شهداء الواجب، الذين جادوا ومازالوا يجودون بأغلى ما يملكون فى مواجهة الإرهاب، ليحيا وطننا فى أمن واستقرار، ولتستكمل الدولة مسيرتها نحو التنمية الشاملة، مؤكداً على أن شعب مصر يعي جيداً ويدرك حجم وعظم ما تقدمه قواتنا المسلحة وشرطتنا الباسلة فى حفظ أمن ومقدرات الوطن.

إطلاق اسمي ممرضتين على قاعات بمستشفيين

كما وافق المجلس المجلس التنفيذي لمحافظة بني سويف، على:

إطلاق اسم الممرضة تهاني بكر علي، على قاعة بقسم العناية المركزة بمستشفى الصدر ببني سويف.

إطلاق اسم الممرضة إيمان أحمد رمضان، على إحدى قاعات قسم الغسيل الكلوي بمستشفى ناصر العام

وتوفيت الممرضتان متأثرتين جراء إصابتهما بفيروس كورونا، أثناء العمل ضمن المنظومة الصحية.

«غنيم»: العاملون بالقطاع الصحي خط الدفاع الأول في مواجهة كورونا

ووجه محافظ بني سويف تحية إعزاز وتقدير للعاملين بقطاع الصحة بالمحافظة، الذين يمثلون خط الدفاع الأول في مجابهة الأزمة، وسطروا ملحمة وطنية وحملوا على عاتقهم رسالة نبيلة منذ ظهور أزمة الفيروس في مصر، حيث كانوا ومازالوا في الصفوف الأولى في المواجهة، والعنصرالأساسي في تنفيذ خطة المحافظة للتعامل تداعيات الكورونا.