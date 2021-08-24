«الصحة أعلنت ظهوره».. طبيب مصري بأمريكا عن دلتا: يصيب الأطفال والشباب

خرجت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أمس الاثنين، بنبأ أقلق العديد، وهو ظهور متحور «دلتا بلس» الهندي في مصر، والذي يعد أخطر تحورات فيروس كورونا المستجد؛ لقدرته على الانتشار بسرعة كبيرة، وتنقل عدواه بين العديد من البشر وعلى نطاق واسع، حيث أعلنت «زايد» أن أول إصابة بـ«دلتا» في مصر ظهرت على سيدة، واكتٌشفت في منتصف يوليو السابق.

تأثير متحور «دلتا» على زيادة إصابات كورونا

وأعلنت منظمة الصحية العالمية منذ يونيو الماضي، أن المتحور الهندي «دلتا» ظهر في 92 دولة حتى وقتها، بحسب ما نشرته «روسيا اليوم»، ومن بين الدول التي تعاني من المتحور الهندي، هى الولايات المتحدة الأمريكية، إذ تشكل «دلتا» نسبة تتعدى الـ83% من حالات الإصابة الجديدة بعدوى «كوفيد 19» بأمريكا، بحسب المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقابة منها، حيث تسبب المتحور الجديد في ارتفاع أعداد الإصابات بالولايات المتحدة لتصل إلى ما يقرب من 100 ألف في أسبوع، وفقًا لـ«رويترز».

أعراض متحور «دلتا»

وعن اختلاف متحور «دلتا» عن باقي سلالات فيروس كورونا، قال الدكتور عبد الهادي خضر، أستاذ أمراض الباطنة والمناعة بمستشفى «روبرت وود جونسون» الجامعي بولاية نيوجيرسي الأمريكية، إن المتحور الهندي لا يختلف كثيرًا عن أعراض «كوفيد 19» العادية، والمعروفة منذ بدء تفشي الجائحة في العالم.

خطورة المتحور الهندي «دلتا»

وأضاف «خضر» في حديثه مع «الوطن»، أن نحو 80% من حالات الإصابة الجديدة في أمريكا سببها متحور «دلتا» الهندي، والأمر ذاته في مختلف دول العالم، وهو ما كان يعد مؤشرًا لظهوره في مصر الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن خطورة المتحور الجديد تكمن في سرعة انتشاره، وتسببه في إصابة أعداد أكثر، وعلى نطاق أوسع، فضلا عن قدرته على إصابة الأطفال والشباب صغار السن، والذين كان يصعب إصابتهم بعدوى «كوفيد 19» في السلالات السابقة.

تأثير «دلتا» على صغار السن

وأشار، إلى أن متحور «دلتا» تأثيره على صغار السن والأطفال يصل بيهم إلى دخول المستشفيات، والعناية المركزة في بعض الأحيان، وهو أمر مختلف لم يراه العالم منذ بداية ظهور كورونا، مضيفًا أن اللقاحات الحالية لديها القدرة على الحماية من «دلتا»، ولكن ليست بنفس الكفاءة في السابق، حيث إن أغلب أنواع اللقاحات فعاليتها تراجعت لنسب متفاوتة أمام المتحور الهندي.

توصيات طبية بشأن انتشار المتحور الهندي

وأوضح أستاذ أمراض الباطنة والمناعة بمستشفى «روبرت وود جونسون» الجامعي بولاية نيوجيرسي الأمريكية، أن التوصيات الحالية توجه بضرورة التطعيم بجرعة ثالثة، حتى ينشط الجهاز المناعي، وتستكر المناعة ضد «دلتا» وباقي المتحورات، لافتًا إلى أنه من المتوقع تطوير شركات اللقاحات لجرعاتها؛ لتحقق حماية أكثر ضد التحورات والسلالات الجديدة.

حالات الإصابة بكورونا وبمتحور «دلتا» لمتلقين اللقاحات المطورة ضد العدوى متواجدة، بحسب «خضر»، إلا أنه لا تظهر عليهم الأعراض، وهو ما قد يتسبب في نقلهم للعدوى دون دراية، وبالتالي عادت التوصيات بالالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية، وارتداء الكمامات الطبية حتى لمتلقي اللقاحات.