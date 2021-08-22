رئيس صحة النواب: «سلالة دلتا هتيجي مصر.. وداخلين خلاص الموجة الرابعة»

قال الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إن الحكومة يجب عليها تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد 19 التي صدرت بقوانين وعدم إعطاء تصاريح لأي تجمعات، خاصة أنها أغلقت دورات المياه في المساجد، مستغربا السماح بإقامة حفلات في الساحل الشمالي، متابعا: «في حالات كتير بتيجي إيجابية قبل الموجة الرابعة اللي قولنا في آخر سبتمبر وأول أكتوبر وبقينا ندور على أسرة مستشفيات».

يجب مشاركة جميع الجهات في التطعيم

وأضاف «حاتم» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حضرة المواطن» المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، اليوم الأحد، ويقدمه الإعلامي سيد علي، أن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لم تكن موجودة من قبل ولكنها أصبحت موجودة حاليا لذا يجب الإسراع بتطعيم المواطنين بنسبة تصل إلى 10% أو 20% قبل الموجة الرابعة وهذا يجب عن طريق مشاركة مستشفيات الحكومة والجامعات والمجتمع المدني لأن مستشفيات وزارة الصحة وحدها غير كافية للقيام بهذه المهمة.

الجرعات في مصر قادرة على تطعيم هذا النسبة من المواطنين

وأوضح رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أن الجرعات الموجودة في مصر حاليا قادرة على تطعيم نحو 10% من المواطنين كما هو مستهدف ولكن حاليا هناك ضغط على مستشفيات وزارة الصحة لذا يجب المشاركة من مختلف الجهات.

من 6 إلى 8 حالات يوميا تظهر في العيادات

وأكد رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أنه حتى الآن لم يعلن أي معمل معتمد في وزارة الصحة أو الجامعات ظهور دلتا 2 أو دلتا بلس في مصر، متابعا: «هتيجي هتيحي هتيجي عشان ده تحور لفيروس موجود وإحنا بنحاول نأخرها بس، خلال الأسبوعين اللي فاتوا بقى في زيادة ملحوظة بعد ما قعدنا شهرين مفيش حالات، بيجلنا حالات من 6 إلى 8 حالات يوميا وده يعني إحنا داخلين خلاص الموجة الرابعة».