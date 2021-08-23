تحذير برلماني بمنع حفلات الساحل الشمالي.. التهاون سبب ظهور «دلتا بلس»

طالب الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة في مجلس النواب، الحكومة، بإصدار قرارات مهمة لمواجهة تحورات فيروس كورونا، وذلك بعد إعلان الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، اليوم، ظهور أول حالة مصابة بمتحور دلتا بلس في مصر يوليو الماضي، وبينها منع إقامة الحفلات خاصة في الساحل الشمالي، وتوقيع غرامات فورية على المخالفين.

وأضاف رئيس لجنة الصحة في مجلس النواب لـ«الوطن»، أنّ حفلات وتجمعات الساحل الشمالي، رفعت أعداد إصابات كورونا في مصر، نتيجة تجاهل المواطنين للإجراءات الاحترازية كافة، سواء ارتداء الكمامة أو تحقيق التباعد الاجتماعي، كما تلاحظ مؤخرا، تنظيم حفلا دينية في بعض الأماكن بالمخالفة للقرارات الصادرة بهذا الشأن.

خطورة الانتشار السريع لمتحور كورونا

ولفت حاتم، إلى خطورة الموجة الرابعة لفيروس كورونا، بسبب الانتشار السريع لسلالة متحور دلتا ومتحور دلتا بلس، موضحا: «نواجه خطرا كبيرا، كثيرون تخلوا عن الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس اللعين، والنتيجة تصاعد حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال شهر أغسطس».

متحور دلتا يصيب الجهاز الهضمي

وقال رئيس لجنة الصحة في مجلس النواب، إنّ المصابين بمتحور دلتا ودلتا بلس في الموجة الرابعة سيشعرون بآلام في الجهاز الهضمي، وهي أعراض تختلف نسبيا عن أعراض الإصابة بكورونا في الموجات الثلاث الأولى، متابعا: «الخطر ليس في إعلان وزيرة الصحة دخول متحور دلتا ودلتا بلس إلى مصر، فالأمر محسوم، طالما أنّ فيروس كورونا لم يتم القضاء عليه في العالم بأثره، لكن الخطر في تجاهل الناس خطورة الموقف، والتعامل مع فيروس كورونا على أنّه رحل ولم يعد».

مشاركة مجتمعية لمواجهة الفيروس

وشدد الدكتور أشرف حاتم، على أهمية الإسراع بوتيرة التطعيم بلقاح كورونا لتخفيف أعراض الإصابة بالفيروس، لتخفيف الضغط على المستشفيات، وتقليل رفع درجة التأهب القصوى حال زيادة أعداد الإصابة.

ولفت حاتم، إلى أنّ الحكومة جادة في تطعيم غالبية شرائح المجتمع، لكن الأمر صعب التطبيق، فالأعداد كبيرة، وعلى مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، المشاركة وتخصيص أماكن لتلقي العاملين للقاحات كورونا.

إلزام الأندية الرياضية بالتطعيم

وطالب الدكتور أشرف حاتم، وزارة الشباب والرياضة، بتوجيه الأندية المصرية بتخصيص أماكن داخل الأندية الرياضية والأفرع التابعة لها، لتطعيم الأعضاء بلقاح كورونا، مضيفا: «الولايات المتحدة الأمريكية طعّمت أكثر من 3 مليارات أمريكي، لدرجة أنّها أتاحت لمواطنيها حق الحصول على لقاح كورونا من الصيدليات لتخفيف العبء عن المستشفيات، وتركها للحالات الحرجة فقط».

الالتزام بالإجراءات الاحترازية

وقال رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب: «نحن أمام مشكلة صحية مستمرة لا يجوز فيها التهاون، وعلى جميع المواطنين الاستمرار في اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، من خلال ارتداء الكمامات الطبية وغسل اليدين أو استخدام المطهرات، والأهم تحقيق التباعد الاجتماعي».

متابعة برلمانية لمستجدات كورونا

وأوضح حاتم، أنّ لجنة الصحة في مجلس النواب تتابع بشكل دائم مع وزارة الصحة واللجنة العليا للفيروسات واللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا، مستجدات الملف من خلال التحور الجيني للفيروس ونسب الإصابة، واستعدادات المستشفيات حال زيادة نسب الإصابة، وعدد من تلقوا التطعيم بلقاحات كورونا حتى الآن.