قبل انتهائه.. أسعار الأثاث والمفروشات في معرض ديارنا

يستمر معرض «ديارنا» للأثاث والحرف اليدوية والمفروشات، في عرض منتجاته حتى بعد غد، إذ تقرر الأربعاء آخر موعد لانتهاء المعرض، منذ إقامته في يونيو الماضي.

ويحتوي المعرض على مختلف المنتجات الحرفية اليدوية والتراثية الخاصة بأصحاب المشروعات من الجمعيات والاسر المنتجة، التى تضم المنسوجات والمفروشات الأرابيسك والاكسسوارات المنزلية والأثاث والكروشيه والنحاس والفضة والألاباستر.

وفيما يلي تستعرض «الوطن» أبرز أسعار منتجات معرض ديارنا.

أسعار الأثاث في معرض ديارنا

- تتراوح أسعار غرفة النوم بين 15 ألفا، وتصل إلى 22 ألف جنيه.

تبدأ أسعار غرف الأطفال من 8 آلاف جنيه.

- كما يصل سعر السرير 2 دور إلى 8500 جنيه.

- يصل سعر الركنة إلى 12 ألف جنيه.

- واستقر سعر الأنتريه عند 22 ألف جنيه.

- يصل سعر السفرة إلى 15 ألف جنيه.

ويوجد عرض للمقبلين على الزواج، يحتوي على 4 غرف بقيمة 20 ألف جنيه، إضافة إلى عرض آخر يضم 4 غرف والأجهزة الكهربائية بقيمة 30 ألف جنيه.

وتبدأ أسعار الملايات من 250 جنيها، كما تبدأ أسعار الكوفرته اليدوية القطن من 250 جنيها.

معرض ديارنا

شارك في معرض ديارنا 100 عارض لمستلزمات المفروشات من منتجات الجمعيات الأهلية والأسر المنتجة من مختلف محافظات القاهرة، والوادي الجديد، شمال وجنوب سيناء، وأسوان، والبحر الأحمر، وسوهاج، الفيوم، الغربية، دمياط، المنوفية، القليوبية، الإسكندرية.

ويستهدف المعرض عدة أمور، أهمها ترويج المنتج المصري ودعم المستجدين والمصنعين في مجال الأخشاب والأجهزة الكهربائية وتحفيز التبادل التجاري بين المحافظات، وذلك وفقا لما قالته الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي في تصريحات لها، مؤكدة أن المعرض يحمل عددا من الرسائل التسويقية أهمها ترويج المنتج المصري والتأكيد على دور الأسر المنتجة فى دعم الاقتصاد الوطنى تحقيقا لرؤية القيادة السياسية في دمج الاقتصاد غير الرسمي داخل الاقتصاد الرسمي للدولة.