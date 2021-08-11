«الناس بتخرج بالخناق».. معرض «ديارنا» يحقق إيرادات 7 ملايين جنيه

شهد معرض « ديارنا» للحرف اليدوية والتراثية المقام حاليًّا بمارينا 5 بالساحل الشمالي، إقبالا كثيفا للأسبوع الثاني على التوالي، وقال عادل البكساوي مستشار وزيرة التضامن للتسويق والمعارض، إن إجمالي إيرادات المعرض تجاوزت 7 ملايين جنيه، مشيرا إلى أن الإقبال على المعرض فاق كل التوقعات: «إحنا بنخرج الناس من المعرض بالخناق، موضحا أن المعرض سينتهي 25 أغسطس 2021».

«ديارنا» يعرض منتجات تراثية لمشروعات الأسر المنتجة

ولفت مستشار وزيرة التضامن للتسويق والمعارض، إلى أن المعروضات بمعرض «ديارنا» تشمل المنتجات التراثية الخاصة بأصحاب المشروعات من الجمعيات والأسر المنتجة والحرف اليدوية التي تضم المنسوجات والمفروشات الأرابيسك والإكسسوارات المنزلية والكوروشيه والنحاس والفضة والألاباستر، لافتا إلى أن المعرض يعمل على تقديم مختلف الدعم لصغار المنتجين والترويج للمنتج الحرفي والتراثي المصري في مختلف محافظات الجمهورية.

وأوضح أن المنتجات اليدوية التي تعرض تتلاءم مع موسم الصيف واحتياجات المصيفين والمنتجات الشبابية، مشيرا إلى أنه يجري تغيير العارضين بمعرض «ديارنا» كل 10 أيام، لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من العارضين لتسويق بضائعهم ومنتجاتهم اليدوية والتراثية.

وأكد أن الوزارة تعمل على تقديم مختلف أوجه الدعم مثل الانتقالات وتوفير أماكن الإقامة، فضلاً عن دعم جميع آليات التسويق، حيث يضم المعرض 250 عارضا على 3 مراحل، مشيرا إلى أن كل عارض لا تتشابه منتجاته مع الآخر، مشيرا إلى أنه يجري طرح استمارة قبل افتتاح معرض «ديارنا» بـ3 أشهر، حيث يجري توضيح مكان المعرض بها، مشيرا إلى أن العارضين على علم بمتطلبات كل معرض.

ولفت «البكساوي» إلى أنه يجري تنظيم معرض كل شهر في محافظة مختلفة، موضحا أن كل عارض يختار علامة تجارية تبرز صناعته يدوية المصرية «هاند ميد».