أسرة «الكنيسي»: حالته غير مستقرة و«السيسي» أب لكل المصريين

وجه اللواء ناجي الكنيسي، ابن شقيقة الإعلامي حمدي الكنيسي، رئيس الإذاعة المصرية الأسبق، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على قراره بعلاج الإعلامي الكبير على نفقة الدولة، وتوفير كافة الرعاية الصحية والطبية له.

وأكد اللواء ناجي أن الإعلامي حمدي الكنيسي تعرض لأزمة صحية، وتم نقله على إثرها إلى مستشفى المعادي العسكري، ويحظى برعاية طبية متكاملة، موجهاً الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الذي يؤكد دوماً أنه «أب لكل المصريين بمواقفه الإنسانية».

وأضاف الإعلامي علي الكنيسي، أحد أقارب رئيس الإذاعة الأسبق، أن «قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رفع من روحنا المعنوية، خاصةً وأن الحالة الصحية للإعلامي الكبير غير مستقرة»، مطالباً الجميع بالدعاء للإعلامي الكبير بالشفاء العاجل.

وأكد أن أهالي قرية «شبرا النملة»، مسقط رأس الاعلامي حمدي الكنيسي، التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية، يتوجهون بالشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، على توفير العلاج لابن قريتهم وأحد رموزها الكبار، الذي عمل مراسلاً حربياً وقت حرب 1973، وعاصر بطولات المصريين، وتولى رئاسة الإذاعة المصرية، ويعد رمزاً إعلامياً كبيراً في الإعلام المصري، ومثل مركز طنطا نائباً في مجلس الشعب 2000/ 2005، وقدم مئات الخدمات لأهالي المركز بصفة عامة، والقرية مسقط رأسه، بصفة خاصة.

الإعلامي حمدي الكنيسي.. معلومات وتاريخ

- يعد الإعلامي حمدي الكنيسي، نقيب الإعلاميين ورئيس الإذاعة المصرية الأسبق، أشهر مراسل حربي خلال حرب أكتوبر عام 1973، وصاحب أشهر برنامج إذاعي عن الحرب وهو برنامج «صوت المعركة»، و«يوميات مراسل حربي».

- ولد الكنيسي في قرية شبرا النملة عام 1941 وحصل على مراحل التعليم الأساسي والثانوي في مدارس القرية، حتى التحق بكلية الآداب جامعة القاهرة، وحصل على ليسانس الآداب قسم اللغة الإنجليزية عام 1961، وأتم دراسته في الترجمة الفورية بالجامعة الأمريكية.

- بدأ حياته العملية مدرساً للغة الإنجليزية، ثم انتقل عام 1963 للعمل مذيع نشرة الأخبار بالإذاعة المصرية، وتدرج بالعديد من المناصب حتى تولى منصب رئيس الإذاعة حتى سن التقاعد.

- عمل الكنيسي خبيراً دولياً لدى اليونسكو، وتم اختياره مستشاراً إعلامياً لمصر في لندن ونيودلهي، وأمين عام مهرجان القاهرة للإذاعة والتلفزيون، الذي تغير اسمه فيما بعد إلى مهرجان القاهرة للإعلام العربي، وأمين مهرجان الأغنية العربية السادس، وعضو اللجنة العليا للمهرجان الدولي للأغنية، ورئيس اللجنة العليا للمهرجان.

- له العديد من المؤلفات من أهمها كتاب «الحرب طريق السلام»، و«يوميات مراسل في جبهة القتال»، وعين عضواً لمجلس إدارة اتحاد كتاب مصر، ورئيس اللجنة الثقافية والإعلامية، وعضو المجالس القومية المتخصصة.

- في عام 2000 ترشح الكنيسي لعضوية مجلس الشعب من مسقط رأسه بقرية شبرا النملة، وفاز بعضوية البرلمان نائباً عن دائرة برما، حتي عام 2005، وقدم لأبناء قريته العديد من الخدمات الخاصة والعامة، ومن أهمها توصيل مشروع الصرف الصحي للقرية بالأمر المباشر بعد نجاحه في الانتخابات .

- حصل على العديد من الجوائز والأوسمة فقد منحه الرئيس مبارك وسام الجمهورية تقديرا لأدائه مستشار اعلامى لمصر في نيودلهي كما نال درع التفوق من وزير الاعلام عندما تطوع للعمل مراسلا حربيا للإذاعة أثناء حرب أكتوبر وقدم انجح البرامج منها صوت المعركة ويوميات مراسل حربي.

- حصل كتابه الحرب طريق السلام على جائزة أفضل كتاب عام 1997 في الدراسات الاستراتيجية ونال وسام الدولة للعلوم والفنون من الطبقة الأولى تقديرا لادائه كقيادة اعلام.

- عين عضوا بالمجالس القومية المتخصصة وعضو بمجلس إدارة النادى الاهلى لعدة دورات ويعد الكنيسي رمزا إعلاميا بمصر ومحافظة الغربية.