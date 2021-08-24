«هندسة بنها» بشبرا تحدد تفاصيل التقويم الأكاديمي للفصل الدراسي الأول

أعلنت كلية هندسة جامعة بنها بشبرا تفاصيل التقويم الأكاديمي للفصل الدراسي للعام الجامعي 2021 -2022 بناء على قرار مجلس البرامج برئاسة الدكتور أيمن الشهابي، عميد الكلية، والدكتور جمال عبد العزيز وكيل الكلية للتعليم والطلاب والمشرف العام على البرامج الخاصة.

وأشارت الكلية، في بيان لها عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت، إنه تم بدء إجراءات الالتحاق والقيد ببرامج الكلية بنظام الساعات المعتمدة من يوم 15 أغسطس الجاري، على أن يتم بدء التسجيل للفصل الدراسي الأول 2021-2022 من يوم 25 سبتمبر وحتى 6 أكتوبر المقبل من العام الجاري.

بينما تبدأ فترة الحذف والإضافة من 9 أكتوبر حتى 18 أكتوبر 2021، يلي فترة الحذف والإضافة فترة ثلاثة أيام تنتهي في 21 أكتوبر، فيما يسمح التسجيل للطلاب المتخلفين عن فترة التسجيل المشار إليها في البند مع دفع غرامة 500 جنيه بعذر مقبول وتوصية إدارة البرنامج وموافقة الدكتور وكيل الكلية للتعليم والطلاب.

مواعيد الاختبارات الفصلية بالتيرم الأول الجديد في هندسة بنها بشبرا

وحددت كلية هندسة جامعة بنها بشبرا في التقويم الأكاديمي الخاص بها 221 للعام الجامعي الجديد مواعيد الاختبارات الفصلية للتيرم الأول كالتالي:

20 نوفمبر 2021 اختبار فصلي أول

3 ديسمبر 2021 نهاية انسحاب عن مقرر

18 ديسمبر 2021 اختبار فصلي تاني

25 ديسمبر 2021 اختبار فصلي ثالث

31 ديسمبر 2021 نهاية اعتذار عن الفصل الدراسي

8 يناير 2022 بداية إختبارات العملي

15 يناير بداية الإختبار النهائي للفصل الدراسي الاول 2021/2022

البرامج المتميزة بهندسة شبرا جامعة بنها

تضم كلية هندسة بنها بشبرا عددا من البرامج المتميزة للدارسة بنظام الساعات المعتمدة تتوافق مع ربط الخريجين وسوق العمل مع تطوير المناهج وفتح مجالات لتخصصات جديدة كالتالي

برنامج الهندسة الصناعية ويعتبر تخصص الهندسة الصناعية من التخصصات الجديدة والمطلوبة بشدة في مختلف مجالات التشغيل والتجميع والمجالات الصناعية على الصعيدين القومي والإقليمي حيث أنه يعـد المهندس المتخصص في هندسة وادارة مختلف نواحي التصنيع والتجميع والتخطيط والجودة والتكاليف وإدارة المشاريع الصناعة ويحتاج لطلاب ذوى خلفية أكاديمية متميزة فى مختلف العلوم الهندسية والإدارية ونظم المعلومات

برنامج هندسة الطاقة والطاقة المستدامة ويعد تخصص هندسة الطاقة من التخصصات الهامة والمطلوبة بشدة على الصعيدين القومي والإقليمي حيث يتناول الطلاب فيه بتوسع مشاكل نقص مصادر الطاقة وطرق الحل لتوفير طاقة نظيفه ليس لها تأثير ضار على البيئة المحيطه ونظرا للأستهلاك الكبير للكهرباء فى مصر يصبح من الضرورى إنشاء محطات توليد كهرباء عملاقة لتلبية الطلب على الطاقة الكهربية

برنامج الهندسة الكهربائية والتحكم ويهدف برنامج الهندسة الكهربائية والتحكم إلى تخريج مهندسين كهربائيين قادرين على تعزيز التطور الإنمائي السريع الذي تشهده مصرنا الحبيبة. ويمكن استخدام الدرجة الجامعية في الهندسة الكهربائية للالتحاق بعمل حر أو مواصلة الدراسات العليا في المجال الهندسي حيث تأتي أهمية إنشاء برنامج الهندسة الكهربائية والتحكم بنظام الساعات المعتمدة حيث يسعى البرنامج إلى تقديم برنامج متميز يهتم بالاستجابة للمتغيرات العلمية والتقنية التي يشهدها العالم من ناحية، وبالاستجابة لمتطلبات المجتمع المحلي في هذا المجال من ناحية أخرى

برنامج هندسة الإتصالات والحاسبات ويعتبر تخصص هندسة الاتصالات والحاسبات هو المحرك الأساسي للنمو الهائل في عالم التكنولوجيا فهو يشارك بصفة أساسية في عمليات التطوير والتصميم والإنتاج للتقنيات الجديدة. يغطي برنامج هندسة الاتصالات والحاسبات مجالات متعددة متعلقة بالحاسب سواء من تصميم البرمجيات و معدات الحاسب ويغطي البرنامج ايضا مجالات الإتصالات اللاسلكية وشبكاتها وأنظمة المعالجات الدقيقة وأساسيات البرمجة والبرامج الهندسية والروبوت ومن ثم يدعم هذا التخصص الخريجين للعمل في قطاعين مختلفين هما الإتصالات والحاسبات

برنامج هندسة وإدارة مواقع التشييد وهو مجال علمي واسع يختص بتصميم وهندسة وإدارة مشاريع التشييد يشمل الاحترافية في التصميم الهندسي واستيعاب الممارسة القانونية والمهنية ذات الصلة بصناعة البناء والتشييد وفهم عمليات التشييد والاتصالات وأساليب التنفيذ والمواد والأنظمة والمعدات والتخطيط والجدولة الزمنية والسلامة المهنية وتحليل ومراقبة التكاليف و يشمل فهم موضوعات الإدارة مثل الاقتصاد والأعمال والمحاسبة والقانون والاحصاء وأخلاقيات المهنة والقيادة واتخاذ القرارات وأساليب التطوير وتحليل وتصميم العمليات واقتصاديات الهندسة وإدارة الهندسة والسلامة وهندسة التكاليف