هندسة شبرا تعقد ندوة "التنمية المستدامة لخدمة المجتمع والمواطن"

عقدت كلية الهندسة في جامعة بنها، ندوة فنية، اليوم، بعنوان "التنمية المستدامة لخدمة المجتمع والمواطن" بقاعه المؤتمرات بالمبنى الرئيسي بالكلية، في إطار الدور المجتمعي للكلية وسعى مجلس مدينة شبرا الخيمة لرفع كفاءة العاملين بالوحدات المحلية لخدمة المجتمع والمواطن.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أيمن الشهابي عميد الكلية، في حضور المهندس بدر مصطفى، مدير وحدة البيانات الجغرافية بوزارة التنمية المحلية، وإيمان ريان، نائب محافظ القليوبية، واللواء مجدي عناني، رئيس مدينة شبرا الخيمة، ومسؤلى المتغيرات المكانية بمجالس المدن وممثلى تخصصات الكلية المتعددة وبعض الشركات الخاصة.

بدأت الندوة بكلمة ترحيب من الدكتور أيمن الشهابي، عميد كلية الهندسة، شرح خلالها رؤية الكلية فى التطوير والتنمية بالإضافة إلى منهجية التعاون مع المحافظة فى كافة المجالات المتاحة لدى الكلية والتخصصات الموجودة، كما أكد الشهابي أن التعاون بين المحافظة والجامعة تعاون وثيق منذ سنين.

وتحدث الدكتور عمرو حنفي، رئيس قسم هندسة المساحة بالكلية، عن مفهوم التنمية المستدامة وأهدافها ورؤية الكلية فى تطبيقها بالإضافة إلى التعاون الوثيق مع العديد من الجهات سواء حكومية أو خاصة فى مجالاتميكنة الخدمات أو التحول الرقمى أو صناعه الطائرات بدون طيار.

وفي كلمته أكد المهندس بدر مصطفى مدير وحدة البيانات الجغرافية بوزارة التنمية المحلية، أن الوزارة تبذل جهودا كبيرة لتطبيق منظومة التحول الرقمي وإنشاء وحدة المتغيرات المكانية والسعي نحو تطبيق الجيومكانية فى بعض المحافظات، فضلا عن دعم الوزارة لكافة المحافظات فى ملف التحول الرقمي باعتبارة عصب الدولة الأن، إلى جانب توفير العديد من الدورات التدريبية المجانية التي يقدمها مركز التنمية المحلية لجميع العاملين بالإدارة المحلية على مستوى المحافظات تحت قيادة المهندس صلاح شحاتة، مساعد وزير التنمية المحلية للبنية المعلوماتية .

وقالت إيمان ريان، نائب محافظ القليوبية، أن المحافظة حققت نسبة كبيرة فى منظومة التحول الرقمي بالجهات الحكومية المختلفة بما يساعد في القضاء على الفساد وتقديم خدمه سريعة ومميزة للمواطن القليوبي، فضلا عن التعاون الوثيق بين المحافظة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة وشركه "إيدج برو" لنظم المعلومات لتحقيق أعلى نسبة نجاح في منظومة المتغيرات المكانية.

وأكدت "ريان" على أهمية منظومة الجيومكانيه التي تسعى المحافظة الآن لتفعيلها خلال الفترة القادمة، لما توفره من بيانات ومعلومات دقيقة تساعد متخذ القرار، بالإضافة إلى توفير البيانات والمعلومات لخدمات الصحة والتعليم وأملاك الدولة غير المستغلة، بما يمكن المحافظة من استغلال الأراضي الاستغلال الأمثل مشيرة إلى أن الخريطة المعلوماتية للمحافظة لها دور كبير في توفير المعلومة الكامله لمتخذ القرار.