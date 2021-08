البنتاجون: سنجلي أي شخص مهدد بالخطر ويريد مغادرة أفغانستان «فيديو»

أفادت قناة «العربية» في نبأ عاجل، منذ قليل، بأن الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت أنها ستجلي أي شخص مهدد بالخطر ويريد مغادرة أفغانستان، بغض النظر عن موعد انسحاب القوات الأمريكية في أفغانستان.

وكان نائب مدير العمليات الإقليمية وإدارة قوة هيئة الأركان المشتركة في وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» أعلن أن «الوصول إلى بوابة مطار كابول الدولي أمر حساس جدا ويتطلب التنسيق مع طالبان».

وقال الجنرال الأمريكي ويليام هانك تايلور، في بيان صحفي، بمقر وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، إن «مطار كابول الدولي بات آمنا ولم نتلق أي تقرير بشأن أي حادث باستثناء مقتل عنصر من القوات الأفغانية»، مؤكدا أن «قياداتنا على الأرض تراقب الوضع في مطار كابل ونستخدم كل ما في وسعنا للحفاظ على الأمن».

MG Taylor: @SecDef activated Stage 1 of the Civil Reserve Air Fleet yesterday. Right now, that activation includes 18 aircraft from 6 commercial airlines. pic.twitter.com/bYVURewZiS