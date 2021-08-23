أسعار ومواصفات سيارات DS في مصر

حققت العلامة التجارية DS للسيارات الملاكي في مصر، زيادة قياسية في المبيعات بلغت 136% خلال النصف الأول من عام 2021، لذا حظي هذا الإنجاز باهتمام خاص من مقر شركة دي إس للسيارات في فرنسا، وخلال السطور التالية ترصد «الوطن» قائمة الأسعار الرسمية لطرز العلامة الفرنسية DS داخل السوق المحلي المصري موديل العام الجاري 2021.

قائمة أسعار سيارات DS في مصر

سيارة DS 3 موديل 2021

- تتوافر السيارة الكروس باك بفئتين داخل السوق المحلي:

الفئة الأولى بسعر 475 ألف جنيه.

الفئة الثانية بسعر 550 ألف جنيه.

- تعتمد السيارة على محرك ثلاثي الأسطوانات، بسعة 1.2 لتر 1200 سي سي تربو، وينتج قوة 131 حصان، وعزم دوران 230 نيوتن/ متر.

- المحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 8 سرعات.

- تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي للعجلات.

- تتسارع السيارة من حالة الثبات وحتى سرعة الـ100كم/ ساعة في غضون 9.2 ثانية.

- تستهلك السيارة متوسط 6.2 لتر من الوقود لقطع مسافة الـ100كم/ ساعة.

- تأتي بأبعاد (4188 مم طول، و1802 مم عرض، و1534 مم ارتفاع) .

- ترتفع السيارة عن الأرض مسافة 170 مم، ويصل طول قاعدة العجلات 2558 مم.

- تصل سعة الصندوق الخلفي للسيارة 350 لتر.

- تصل السرعة القصوى للسيارة 200 كم/ ساعة.

سيارة DS 7 موديل 2021

- تتوافر السيارة داخل السوق المحلي بـ5 فئات مختلفة التجهيزات:

الفئة الأولى بسعر 598 ألف جنيه.

الفئة الثانية بسعر 660 ألف جنيه.

الفئة الثالثة بسعر 700 ألف جنيه.

الفئة الرابعة بسعر 760 ألف جنيه.

الفئة الخامسة بسعر 850 ألف جنيه.

- تعتمد السيارة على محرك رباعي الاسطوانات، بسعة 1.6 لتر 1600 سي سي تربو، وينتج قوة 165 حصان، وعزم دوران 240 نيوتن/ متر.

- يتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات.

- تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي للعجلات.

- تتسارع السيارة من حالة الثبات وحتى سرعة الـ100كم/ ساعة في غضون 8.9 ثانية.

- تستهلك متوسط 6 لتر من الوقود لقطع مسافة 100كم/ ساعة.

- تتوافر بأبعاد (4570 مم طول، و1895 مم عرض، و1625 مم راتفاع).

- ترتفع السيارة عن الأرض مسافة 191 مم، ويصل طول قاعدة العجلات 2738 مم.

- تصل سعة الصندوق الخلفي للسيارة حوالي 555 لتر.

- تصل السرعة القصوى للسيارة 220 كم/ ساعة.