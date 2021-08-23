وزيرة التضامن: طلبت من الرئيس السيسي إنشاء 40 دار رعاية بملياري جنيه

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنّها طلبت من الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنشاء 40 دار رعاية بتكلفة ملياري جنيه، على مساحة 8 آلاف متر، متابعة: «مش عاوزين مؤسسات في شقق».

وأضافت القباج، خلال لقائها مع الجمعيات الأهلية المشاركة في المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بحضور أيمن عبدالموجود، مساعد الوزيرة لشؤون الجمعيات والمجتمع المدني، أنّه جرى توفير 300 منحة من الجمعية الشرعية للطلاب الأولى بالرعاية، ومنح من الجامعة الأمريكية وزويل.

وتابعت وزيرة التضامن، أنّه جار إطلاق حملة لتكافؤ الفرص التعليمية، ودعم أكبر عدد من الطلاب، فضلا عن توزيع شنط مدارس بشكل دوري، مؤكدة أنّ الدعم النقدي «تكافل» لن يقف عند سن 18 عاما، وسيتم إطلاق حملة لتمويل الطلاب.

القباج: إنشاء حضانات في جميع القرى ضمن «حياة كريمة»

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أنّه جار إنشاء حضانات في جميع القرى ضمن مبادرة «حياة كريمة»: «مش هنسيب ولا قرية مفيهاش حضانة، هنعمل حضانتين في كل قرية من قرى حياة كريمة، والحضانة الواحد هتتكلف 250 ألف جنيه، والمدرسة المجتمعية هتتكلف 400 ألف جنيه».

التضامن: إطلاق أكبر قافلة لـ«أبواب الخير» 5 سبتمبر

وأكدت الوزيرة، أنّه سيتم إطلاق أكبر قافلة «أبواب الخير» 5 سبتمبر المقبل في اليوم العالمي للعمل الخيري، بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، موضحة أنّه سبق الحصول على 3 أرقام قياسية في القوافل الخيرية.

ولفتت إلى أنّ الوزارة ستطلق قافلة أخرى إلى السودان، تضم معقمات وكحول، وتابعت موجّهة حديثها لممثلي الجمعيات: «توجد قافلة للسودان، ونحتاج خيم تكفي 5 أفراد، سنشتريها من الجمعيات، كما جهّزنا 5 آلاف بطانية و2 طن كحول».