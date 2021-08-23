السيسي: «الخطورة كلها هي استهداف الدولة»

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه داعم لأي عمل فني يُحقق الوعي والفهم، ويبني الوعي الحقيقي، «مش هخش في نقاش حول الخطاب الديني، لكن القضية كلها، إننا نحصن أبناءنا وبناتنا، والصغير والكبير يبقوا فاهمين الدنيا حوالينا ماشية إزاي».

وأضاف السيسي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، الذي يُعرض على شاشة «صدى البلد»، «القضايا كثيرة بصراحة، قضية الفهم، فهم التحدي، التحدي اللي هو التحدي لطاقات الدول، الخطورة كلها هي استهداف الدولة».