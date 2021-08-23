مد باب التسجيل لاختبار القدرات بالكليات حتى الـ12 مساء اليوم

كشف الدكتور سيد قنديل، رئيس اللجنة المشرفة على لجنة اختبارات القدرات 2021 بالمجلس الأعلى للجامعات، عميد كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان، إنه تقرر مد باب التسجيل لاختبارات القدرات 2021 عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق، حتى الساعة 12 مساء اليوم، وذلك لإتاحة الفرصة أمام جميع الطلاب لتسجيل الرغبات لمختلف الكليات التي يشترط الالتحاق بها اجتياز اختبارات القدرات 2021.

وأضاف قنديل، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أتاحت الفرصة لجميع الطلاب الدخول للتسجيل وحجز مواعيد اختبارات القدرات 2021، مؤكدا أن عدد الطلاب الذين سجلوا لاختبارات القدرات حتى الآن غبر الموقع الإلكتروني قارب من الـ230 ألف طالب وطالبة بمعدل 400 ألف رغبة، منذ فتح باب التسجيل لاختبارات القدرات 2021 يوم السبت الماضي الموافق 7 أغسطس الجاري، مؤكدا أنه لم يتم رصد أي مشكلات بشأنها حتى الآن.