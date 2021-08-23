ندوات لتوعية طالبات جامعة المنيا بقضية الزيادة السكانية

استكملت الإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة المنيا، فعاليات المرحلة الأولى من مبادرة «أنتِ..الأساس»، تحت رعاية الدكتور مصطفى عبد النبي، رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور عصام فرحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

تستهدف المبادرة توعية وتثقيف طالبات الجامعة بقضية الزيادة السكانية ومخاطرها، لضمان توفير حياة كريمة للمواطنين، من خلال تنظيم ندوات على مدار3 أيام متتالية، اختتمت بندوات عن «جهود الدولة في مواجهة الزيادة السكنية»، و«الزيادة السكانية ومطالب المؤتمرات الدولية»، و«دور منظمات المجتمع المدني في التوعية بأخطار الزيادة السكانية والمساهمة في الحد من أثارها السلبية على الفرد والمجتمع»، وذلك استعداداً لانطلاق المرحلة الثانية من المبادرة، بتنظيم زيارات ميدانية توعوية للقرى الأكثر إنجاباً، ودورات تدريبية للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر للسيدات بإحدى القرى الأكثر احتياجاً في سبتمبر القادم.

حضر فعاليات المبادرة، وليد عبد القوي، مدير عام رعاية الطلاب بجامعة المنيا، ومديرو الإدارات ومكاتب رعاية الطلاب بالكليات والاخصائيون بالإدارة والكليات، وطلاب الجامعة.

حاضر في الندوات الدكتورة منال أبو سمرة، مقررة المجلس القومي للمرأة، والدكتورة آمال عبد الغني، الأستاذ بكلية الآداب، والدكتور محمود عبد الرشيد، قسم الاجتماع بكلية الآداب.

واستهدف المحاضرون خلال الندوات توعية الفتيات بما قدمته الدولة في ملف الزيادة السكانية والأنشطة التوعوية والطبية التي تم تنفيذها بالفعل في محافظة المنيا، وأسباب المشكلة، والإحصاءات، والحلول المقترحة لحل هذه القضية، بالإضافة إلي إبراز دور الطالبات التوعوي خلال جولاتهن الميدانية بالقرى الأكثر إنجاباً، وأهمية رصد مشكلة الكثافة السكانية والتوعية بمخاطرها المختلفة.