«التضامن» تكشف سبب الزيادة السكانية: «العيل بيجي برزقه»

قالت الدكتورة ديزيريه لبيب مدير مشروع 2 كفاية بوزارة التضامن الاجتماعي، إنَّ هناك مفاهيم سائدة وخاطئة فيما يتعلق بتنظيم الأسرة هي السبب في الزيادة السكانية، مشيرةً إلى أنَّها تنقسم إلى 3 أنواع، مفاهيم صحية خاطئة تتعلق بوسائل تنظيم الأسرة واستخدامها وأفكار مغلوطة منها أنَّ الوسائل قد تؤدي إلى العقم أو التأثير السلبي على القدرة الإنجابية، وبعضها يصل إلى حد الأساطير والخرافات.

مفاهيم اجتماعية مغلوطة

وأضافت «لبيب»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين حسام حداد وهدير أبو زيد، أنَّ القسم الثاني من المفاهيم مرتبط بالجانب المجتمعي مثل «العيل بيجي برزقه» و«الولد سند» و«خلفة البنات عار» و«العيال عزوة» و«غيرة السلايف»، أما القسم الثالث فهو الأفكار الدينية المغلوطة، حيث انتشرت بعض الأفكار الدينية المخالفة لصحيح الإسلام، وحرمت وسائل تنظيم الأسرة.

شراكة كاملة مع الأزهر الشريف

وتابعت مدير مشروع «2 كفاية»، بوزارة التضامن الاجتماعي، أنَّ هناك شراكة كاملة مع الأزهر الشريف الذي درب المثقفات على دحض المفاهيم الدينية المغلوطة، كما تعاونت مع دار الإفتاء المصرية التي أصدَرت كتيبا بعنوان «تنظيم النسل وتحديده في الإسلام»، مشيرةً إلى أنَّ هذا الأمر يبرز وسطية الإسلام وصحيحه فيما يتعلق بقضية تنظيم الأسرة.

وأكّدت أنَّ المثقفات المجتمعيات مدربات بشكل جيد جدًا على هذه المفاهيم وكيفية الرد عليها، لافتةً إلى أنهنّ ينجحنّ في معظم الأحوال، نظرًا لانتمائهنّ إلى البيئة نفسها التي يعيش فيها السيدات اللواتي يتمّ توعيتهنّ: «السيدات بتبقى جارتها وقريبتها وبتبقى من نفس المجتمع وبتبقى عارفة الأفكار الموجودة في بيئتها وتخاطب السيدات بلغتهنّ وبتبقى مصدر ثقة لهن».