مكتب تنسيق جامعة المنصورة يستقبل «أولى الجمهورية دمج»

استقبل الدكتور وليد الطنطاوي، مدير مكتب التنسيق بجامعة المنصورة، اليوم الاثنين، الطالبة أسماء محمد عبد السلام، الأولى على الثانوية العامة على مستوى الجمهورية أدبي دمج، بمجموع 408 من 410 درجات، لتسجيل رغباتها في المرحلة الأولى للعام الجامعي 2021/ 2022، حيث قامت الطالبة بتسجيل الرغبات الخاصة بها للالتحاق بجامعة المنصورة والجامعات المصرية والبالغ عددها 75 رغبة.

تكريم رئيس جامعة المنصورة للطالبة الأولى دمج

جاء ذلك عقب تكريم الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة، للطالبة الأولى على الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، أدبي دمج، وإهدائها درع التميز من الجامعة، وأعلن عن تقديم منحة مجانية من المصروفات والكتب الدراسية لها للدراسة بكلية التربية النوعية فرع منية النصر قسم الإعلام التربوي، والقريبة من محل إقامتها بقرية «البجلات»، التابعة لمركز منية النصر، بمحافظة الدقهلية، وفقاً لرغبتها وتقديراً لظروفها الصحية.

وأكد رئيس جامعة المنصورة أن الطالبة أسماء محمد عبد السلام، الأولى على الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، أدبي دمج، هي الحالة الأولى التي تلتحق بقسم الإعلام التربوي من طلاب الدمج، مشيراً إلى أنها يمكنها تحقيق التفوق في القسم، واستكمال رحلتها التعليمية والعلمية من خلال دراستها بهذا القسم.

مركز خدمات ذوي الاعاقة بجامعة المنصورة يستقبل «أسماء»

من جهة أخرى، استقبلت الدكتورة سماح رمضان خميس، مدير مركز خدمات الأشخاص ذوي الاعاقة بجامعة المنصورة، وفريق عمل المركز، الطالبة أسماء محمد عبد السلام، وتم إجراء جولة تعريفية لها داخل معامل المركز ووحداته المختلفة، ووحدة الإرشاد النفسي والأسري، وكذلك معامل الكمبيوتر المختلفة، حيث تصادف وجود دورة تدريبية لمجموعة من الطلاب ذوي الإعاقة البصرية، الذين قاموا بالترحيب الشديد بالطالبة الأولى على الثانوية العامة على مستوى الجمهورية أدبي دمج.

وأكدت الدكتور سماح خميس أن المركز يعمل دائماً على تقديم كافة أوجه الدعم لطلاب الجامعة، كما قدمت بعض النصائح للمحافظة على المستوى العلمي الذي وصلت، إليه مما زاد من سعادتها ووالديها، كما قامت مدير المركز بالتعرف على ما لدى الطالبة من مواهب، حتى يتسنى للمركز مساعدتها على تنمية هذه المواهب، كما تم التأكيد على التواصل المستمر، معتبرةً أنها تمثل قصة نجاح قوية لزملائها من ذوي الإعاقات المختلفة.