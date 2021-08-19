مصاريف جامعة المنصورة الجديدة 2021.. اللغات التطبيقية بـ43 ألف جنيه

تواصل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي استعداداتها النهائية لبدء تنسيق الجامعات 2021، الذي سيبدأ صباح السبت المقبل، الموافق 21 أغسطس الحالي، وفي هذا الإطار يبحث الطلاب وأولياء الأمور عن مصاريف جامعة المنصورة الجديدة 2021 عقب إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021. وأعلنت وزارة التعليم العالي أنّ جميع الجامعات الأهلية تنفذ إجراءاتها الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على التنسيق، خلال قيام الطلاب بتقديم أوراق الالتحاق بالجامعات، من خطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا.

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في بيان، أنّ مصاريف جامعة المنصورة الجديدة 2021 جرى تحديدها تزامنًا مع بدء تنسيق الجامعات 2021، الذي تنطلق المرحلة الأولى منه صباح السبت المقبل، وسط تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من كورونا في مكاتب التنسيق، للحفاظ على القائمين على عمليات التنسيق، ولعدم حدوث أي معوقات تؤثر على التنسيق.

مصاريف جامعة المنصورة الجديدة 2021

1- مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية: 43 ألف جنيه.

2- مجال اللغات التطبيقية: 43 ألف جنيه.

3- مجال الدراسات القانونية: 45 ألف جنيه.

4- مجال العلوم الإدارية: 46 ألف جنيه.

5- مجال السياحة والضيافة: 40 ألف جنيه.

6- مجال الإنتاج الإعلامي: 50 ألف جنيه.

7- مجال الفنون: 49 ألف جنيه.

مجال الطب:

1- مجال الطب: 105 آلاف جنيه.

2- مجال طب الأسنان: 97 ألف جنيه.

3- مجال العلوم الصيدلية: 85 ألف جنيه.

4- مجال العلاج الطبيعي: 63 ألف جنيه.

5- مجال تكنولوجيا العلوم الصحية: 39 ألف جنيه.

6- مجال علوم التمريض: 31 ألف جنيه.

7- مجال الطب البيطري: 60 ألف جنيه.

مجال العلوم الهندسية:

1- مجال العلوم الهندسية: 69 ألف جنيه.

2- مجال علوم وهندسة الحسابات: 69 ألف جنيه.

3- مجال العمارة: 69 ألف جنيه.

4- مجال علوم وهندسة المنسوجات: 58 ألف جنيه.

5- مجال الصناعات التكنولوجية: 39 ألف جنيه.

6- مجال العلوم الأساسية المتقدمة: 48 ألف جنيه.

7- مجال الغذاء والصناعات الغذائية: 43 ألف جنيه.

8- مجال الزراعات الصحراوية: 43 ألف جنيه.

من جانبه، أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في تصريحات لـ«الوطن»، أن كل طالب ناجح في الثانوية العامة 2021 سيكون له مكان في الجامعات، موضحًا أن أعمال تنسيق الجامعات 2021 ستبدأ بالمرحلة الأولى يوم السبت المقبل، مشددًا على جميع الطلاب بارتداء الكمامات الطبية أثناء الذهاب إلى مكتب التنسيق، للحد من انتشار فيروس كورونا.