معامل التنسيق الإلكتروني 2021 جامعة المنصورة تستقبل طلاب المرحلة الأولى

استقبل مكتب التنسيق الإلكتروني للعام الجامعي 2021 / 2022، بجامعة المنصورة اليوم السبت، طلاب الثانوية العامة «المرحلة الأولى» من كافة الشعب وسط إجراءات احترازية مشددة؛ لمواجهة فيروس كورونا.

وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، والدكتور محمد عطية البيومي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور، وليد الطنطاوي، مدير مكتب تنسيق جامعة المنصورة

150 جهازًا لإدخال بيانات تنسيق طلاب الثانوية العامة

وأعلن الدكتور وليد الطنطاوي، مدير مكتب التنسيق، أنه تم تجهيز معامل الحاسب الآلي وعددها «5» معامل، 3 معامل بكلية التربية ومعمل بكلية الصيدلة، بالإضافة إلى مكتب التنسيق المركزي بوحدة الخدمات الالكترونية، التي تستوعب 150 جهاز كمبيوتر.

كما تم تجهيز معامل الحاسب الآلي لتستوعب طلاب الثانوية العامة بمراحلها المختلفة «الأولى - الثانية - الثالثة» بالإضافة إلى مرحلة التخلفات.

استعدادات جامعة المنصورة لتنسيق المرحلة الأولي

وأشار مدير مكتب التنسيق، إلى أنه تجهيز المعامل لتستوعب طلاب الدبلومات الفنية «ثلاث سنوات - وخمس سنوات»، بالإضافة إلى خريجي المعاهد الفنية، وأيضًا طلاب الشهادات المعادلة «العربية - الأجنبية».

وأكد «الطنطاوي» أنه تمت مراعاة مسافات التباعد الاجتماعي داخل معامل الحاسب الآلي من حيث ترك جهاز كمبيوتر فارغ بين كل جهازين، وإنشاء لجان للاستعلامات للرد على استفسارات وشكاوى الطلاب، واستخدام معامل مكيفة حرصا على راحة الطلاب، بالإضافة إلى توفير أدوات التطهير اللازمة بالمكتب من كحول وقفازات وكمامات للعاملين بالكتب، ووضع بوابة تطهير على البوابة الرئيسية.

وأشار إلى وضع ملصقات على الأرض لمراعاة المسافات بين الطلاب والتباعد الاجتماعي، كما تم تجهيز المكتب من الخارج بمظلات لحماية الطلاب من حرارة الشمس، وكذلك تجهيز المكتب من الخارج بعدد كافٍ من الكراسي مع مراعاة مسافات التباعد بين الكراسي.