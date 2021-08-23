تحدت كل الإعاقات .. درع جامعة المنصورة للأولى على الثانوية العامة دمج

أهدي الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، الطالبة أسماء محمد عبد السلام الأولى على الثانوية العامة على مستوى الجمهورية أدبي دمج بمجموع 408 من 410 درجة، درع الجامعة وشهادة تقديرا لتميزها العلمي، اليوم الإثنين، وأعلن موافقته على التحاقها بقسم الإعلام التربوي بكلية التربية النوعية مركز منية النصر كأول طالبة من طلاب الدمج تلتحق بهذا القسم.

رئيس جامعة المنصورة: أسماء تستحق التكريم هي وأهلها

وقال الدكتور أشرف عبد الباسط، لـ«الوطن» إن الطالبة أسماء تستحق التقدير هي وأهلها كونها حصدت المركز الأول علي مستوى الجمهورية في التعليم المدمج وتحديها كل الإعاقات الموجودة عندها، فهذا شيء يستحق التقدير، وطبعا لظروف إقامتها في منية النصر، فدخولها كلية بجوار المنزل أفضل لها.

أسماء نموذج يحتذى به في العزيمة والإصرار

وأضاف أن «أسماء»، نموذج يحتذى به في العزيمة والإصرار على النجاح وتحدي الظروف الصحية، لافتا إلى أنها حققت ما لم يستطع غيرها تحقيقه، معلنا عن تقديم منحة مجانية لها للدراسة بكلية التربية النوعية فرع منية النصر قسم الإعلام التربوي والقريبة من محل إقامتها بقرية «البجلات»، تقديرا لظروفها الصحية، مؤكدا أنها الأولى التي تلتحق بهذا القسم من طلاب الدمج.

وأثنى رئيس الجامعة على جهد الطالبة للوصول للتفوق العلمي ومجهود الوالدين في دعمها وتقديم الرعاية لها لتصبح الأولى على الثانوية العامة على مستوى الجمهورية مشيرا إلى تكفل الجامعة بتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية والتأهيلية وتقديم كافة الخدمات التي تحتاجها من خلال مركز الاشخاص ذوى الاعاقة بالجامعة.

وحققت الطالبة أسماء محمد عبد السلام، على المركز الأول علي مستوى الجمهورية، رغم الإعاقات الموجودة بها في الكلام والحركة، حيث تعرضت لنقص أكسجين في الجسم منذ صغرها مما تسبب لها في العديد من الإعاقات وبذلك معها أسرتها جهودها كبيرة للتعلم، وشعرت «أسماء» برغبة أسرتها فذاكرت واجتهدت معهم حتى حققت أمنيتهم في التعليم بل وحصولها علي المركز الأولي علي مستوي الجمهورية.