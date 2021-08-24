بـ250 مليون جنيه.. مشروع مد خدمة الصرف الصحي لقرى ساحل سليم بأسيوط

يعتبر مشروع توسعات محطة معالجة الصرف الصحي بالحبايشة ضمن مشروع صرف صحى البدارى وساحل سليم فى محافظة أسيوط وضمن المرحلة الجديدة من المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصرى، وتوضح «الوطن» كل ما يتعلق بالمشروع فى 9 نقاط..

- المشروع يأتي ضمن التوسعات الجاري تنفيذها بمحطة معالجة مياه الصرف الصحي لمركزي البداري وساحل سليم بمنطقة الحبايشة بمركز البداري.

- المشروع بتكلفة 250 مليون جنيه بطاقة إجمالية تبلغ 45 ألف م3/ يوميا وتضم أحواضا وبرك الأكسدة وأحواض التهوية والمعالجة.

- المشروع ضمن المرحلة الجديدة من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير قرى الريف المصري والتي تستهدف 7 مراكز بالمحافظة بإجمالي 150 قرية.

- أقسام المحطة الرئيسية والتي تعمل بطاقة 33 ألف متر مكعب/يوميا والتي تخدم مدينتي «البداري وساحل سليم» وبعض قرى المركزين.

- المهندسة هبة مصطفى مدير الأعمال بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، أوضحت أن مشروع صرف صحي «البداري-ساحل سليم» يتكون من 3 محطات رفع منها محطتين رفع بالبداري ومحطة رفع أخرى بساحل سليم وشبكات انحدار بطول 26 كيلو بمدينة البدارى و16 كيلو بمدينة ساحل سليم وخطوط طرد بطول 23 كم.

- تم دخول الخدمة لشرق البداري وجاري دخول الخدمة لباقي المدينة وكذلك مدينة ساحل سليم وذلك عقب الانتهاء من خط السيب النهائي والانتهاء من التجارب.

-اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، تفقد أعمال تنفيذ المشروع للوقوف على معدلات التنفيذ وسير العمل.

- تفقد أعمال التوسعات الجاري تنفيذها لإنشاء محطة ميكانيكية للصرف الصحي لاستيعاب 10 قرى بمركز ساحل سليم وخدمة ما يقرب من 121 ألف نسمة للمرحلة الأولى منها بتكلفة 250 مليون جنيه ضمن المشروع الرئيسي الذى تبلغ تكلفته 850 مليون جنيه والذي يتم تنفيذه بأحدث التقنيات، مشددًا على مراعاة الضوابط والاشتراطات الفنية في التنفيذ.

- وجه المحافظ القائمين على الأعمال بالهيئة لمجهوداتهم في الإسراع بتنفيذ المشروع ورفع معدلات الأداء وجودة الأعمال التي يجري تنفيذها.