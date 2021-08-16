محافظ أسيوط ورئيس «المقاولون العرب» يتفقدان توسعات معالجة صرف الزرابي

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، يرافقه المهندس سيد فاروق رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، والمهندس إمام عفيفي نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، توسعات محطة معالجة صرف صحي الزرابي بأبوتيج المرحلة الثانية بتكلفة 330 مليون جنيه وذلك لخدمة 500 ألف نسمة من سكان مركز ومدينة أبوتيج ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

تفقد الأعمال الجاري تنفيذها بمشروع توسعات محطة معالجة صرف صحي الزرابي

بدأ المحافظ ومرافقوه زيارتهم للموقع بتفقد الأعمال الجاري تنفيذها بمشروع توسعات محطة معالجة صرف صحي الزرابي بأبوتيج المرحلة الثانية ثم استمع إلى شرح من المهندس ناجح عبدالرحمن ومسئولي الشركة المنفذة «المقاولون العرب»، لمراحل تنفيذ المشروع ومكوناته وتكلفته ونسب التنفيذ الحالية في الأعمال المدنية.

ثم تفقد المحافظ بعض مواقع العمل بالمشروع والتقى بالعاملين بالمشروع مشددًا على أهمية مراعاة جودة الأعمال وفقاً للمواصفات الفنية مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بكافة مواقع العمل حفاظًا على صحة العاملين بالمشروع والمترددين عليه تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتنمية الصعيد وتوفير أسس ومتطلبات الحياة الكريمة لكل مواطن وفقًا لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية الشاملة مشيدًا بجهود القيادة السياسية في المضي قدمًا في تنفيذ برامج التنمية.

خطة متكاملة لتوصيل الصرف الصحي لجميع القرى ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة

وأشار المحافظ إلى أن المحافظة لديها خطة متكاملة لتوصيل الصرف الصحي لجميع القرى ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروع القومي لتطوير الريف المصري والذي يستهدف إحداث تطوير شامل لكافة القطاعات الخدمية بالقرى وتقديم خدمات أفضل للمواطنين وتحقيق تنمية حقيقية غير مسبوقة على أرض الواقع بإستثمارات عملاقة خاصة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجاً مشيرًا إلى أن نسب تنفيذ مشروعات الصرف الصحي وصلت إلي نسب مرضية وذلك في إطار حرص المحافظة علي النهوض بمستوي الخدمات المقدمة وتطبيق مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة.

يذكر أن المشروع القومى لتطوير الريف المصري يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الأولى بإجمالي 149 قرية و894 تابع وسيتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 5 مراكز هي "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب وصدفا والفتح" وسيتولى جهاز تعمير الوادى الجديد تنفيذ المشروعات بمركزى "منفلوط وديروط" لافتًا إلى أن هذه المراكز والقرى والنجوع التابعة لها سوف تشهد تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع.

رافقه خلال الزيارة يسرى كامل رئيس مركز ومدينة أبوتيج والمهندس ناجح عبدالرحمن رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة والمهندس ابراهيم مبروك عضو مجلس الإدارة والمهندس سمير محمد سعدالله رئيس قطاعات الصعيد عضو مجلس تنفيذي الشركة والمهندس ياسر محسوب مصطفي رئيس القطاع مدير فرع أسيوط والمهندس صابرعبدالرؤوف مدير عام التنفيذ بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والمهندسة وفاء أحمد سيد مدير عام تنفيذ الأعمال المدنية بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والمهندس مجدي فرنسيس مدير مشروع توسعات محطة معالجة الزرابي.