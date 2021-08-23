محافظ أسيوط يتفقد أعمال توسعات محطة معالجة الصرف الصحي بـ«الحبايشة»

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أعمال تنفيذ مشروع مد خدمة الصرف الصحي لعدد 10 قرى بمركز ساحل سليم، اليوم، للوقوف على معدلات التنفيذ وسير العمل ضمن التوسعات الجاري تنفيذها بمحطة معالجة مياه الصرف الصحي لمركزي البداري وساحل سليم بمنطقة الحبايشة بمركز البداري وذلك بتكلفة 250 مليون جنيه ضمن المرحلة الجديدة من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير قرى الريف المصرى والتي تستهدف 7 مراكز بالمحافظة بإجمالي 150 قرية.

رافقه خلال الجولة أسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم، والمهندسة هبة مصطفى مدير الأعمال المدنية بالجهاز التنفيذى للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، ومسئولى شركة كير الشركة المنفذة للأعمال .

3 محطات رفع منها محطتي رفع بالبداري ومحطة رفع أخرى بساحل سليم

بدأ المحافظ زيارته للمشروع بتفقد أقسام المحطة الرئيسية والتي تعمل بطاقة 33 ألف متر مكعب/يوم والتي تخدم مدينتي «البداري وساحل سليم»، وبعض قرى المركزين وشاهد أحواض وبرك الأكسدة وأحواض التهوية والمعالجة واستمع إلى شرح من المهندسة هبة عن المحطة ومكونات المشروع الذي يتكون من 3 محطات رفع منها محطتي رفع بالبداري ومحطة رفع أخرى بساحل سليم وشبكات انحدار بطول 26 كيلو بمدينة البدارى و16 كيلو بمدينة ساحل سليم وخطوط طرد بطول 23 كم حيث تم دخول الخدمة لشرق البداري وجاري دخول الخدمة لباقي المدينة وكذلك مدينة ساحل سليم وذلك عقب الانتهاء من خط السيب النهائي والانتهاء من التجارب.

«سعد» يتفقد أعمال التوسعات الجاري تنفيذها لإنشاء محطة ميكانيكية للصرف الصحي

واستكمل المحافظ جولته بالمحطة بتفقد أعمال التوسعات الجاري تنفيذها لإنشاء محطة ميكانيكية للصرف الصحي لاستيعاب عدد 10 قرى بمركز ساحل سليم وخدمة ما يقرب من 121 ألف نسمة للمرحلة الأولى منها بتكلفة 250 مليون جنيه ضمن المشروع الرئيسي الذى تبلغ تكلفته 850 مليون جنيه والذي يتم تنفيذه بأحدث التقنيات مشددًا على مراعاة الضوابط والاشتراطات الفنية في التنفيذ.

كما تفقد المحافظ أعمال استكمال رصف طريق «أسيوط – ساحل سليم الزراعي»، والذى تنفذه الهيئة القومية للطرق والكبارى بإستخدام أحدث المعدات الخاصة بإعادة تدوير الأسفلت وذلك في إطار جولاته المكثفة لمتابعة أعمال رفع كفاءة وتحسين شبكة الطرق الداخلية سواء الرئيسية منها أو الفرعية لتسهيل الحركة المرورية والتيسير على المواطنين وذلك ضمن أكبر خطة رصف في تاريخ المحافظة للنهوض والإرتقاء بمستوى البنية التحتية لقطاع الطرق وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذًا لخطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 وبرامج تنمية الصعيد.

واطلع المحافظ على أعمال رصف الطريق الزراعي بمنطقة الفيما التابعة لمركز الفتح وذلك بإستخدام أحدث المعدات الخاصة بإعادة تدوير الأسفلت وترميم الطرق بإستخدام الاسمنت وذلك تحت إشراف وتنفيذ الهيئة القومية للطرق والكباري مشددًا على أهمية إنجاز أعمال الرصف وفقًا لمعايير الجودة لتسهيل حركة المرور وانتقال المواطنين مشيدًا بالأعمال التي تم تنفيذها بالطريق عن طريق شركة النيل العامة لإنشاء الطرق.