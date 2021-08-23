محافظ أسيوط يتفقد أعمال تنفيذ مشروع صرف قرية الغريب بساحل سليم

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أعمال تنفيذ مشروع الصرف الصحي لقرية الغريب بمركز ساحل سليم بتكلفة اجمالية 45 مليون جنيه للوقوف على معدلات التنفيذ ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، في إطار جهود الدولة لرفع مستوى معيشة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم والإسراع بمعدلات التنمية في الصعيد.

رافقه خلال الجولة أسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم والمهندسة هبة مصطفى مدير الأعمال المدنية بالجهاز التنفيذى للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط .

بدأ المحافظ ومرافقوه جولتهم بتفقد الأعمال الجاري تنفيذها بمشروع الصرف الصحي بقرية الغريب والذي يجري تنفيذه لخدمة القرية وتوابعها ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي وتابع أعمال تنفيذ الشبكات بالشوارع واستكمال أعمال محطة الرفع والمعالجة.

واستمع المحافظ إلى شرح من المهندسة هبة مصطفى لمعدلات التنفيذ بالمشروع الذي يبلغ تكلفته 45 مليون جنيه ويعمل بطاقة 1000م3/ يوم ويخدم حوالي 10 آلاف نسمة ويجرى تنفيذه في مدة 12 شهرًا ويتكون من شبكة انحدار بإجمالي 7 كم بأقطار تتراوح من 200 مم إلى 600 مم و محطة رفع وخط طرد بطول 3.75 كم قطر 350 مم، كما تفقد أعمال إنشاء محطة الرفع بالمشروع وتابع إنشاء الخطوط والشبكات بشوارع القرية واستمع إلى شرح من مسؤولي الشركة المنفذة لأهم الأعمال التي تمت ومعدلات التنفيذ مشددًا على مراعاة الاشتراطات الفنية ومعايير الجودة في التنفيذ.

كما تفقد محافظ أسيوط أعمال تنفيذ مجمع الخدمات بقرية بويط التابعة لمركز ساحل سليم وذلك ضمن مشروعات مجمعات الخدمات الجاري تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة المستهدفة بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بمرحلتها الجديدة المشروع القومي لتطوير الريف المصرى التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير 1500 قرية في 52 مركزًا إداريًا على مستوى الجمهورية نصيب أسيوط منها 7 مراكز بواقع 149 قرية و894 تابع ليحقق للأجيال الحالية والقادمة حلمها في الحياة الكريمة والعصرية وإعادة بناء مصرنا الحديثة وتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.