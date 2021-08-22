بعد وفاته.. من هو الفنان ماهر لبيب وموعد الجنازة؟

توفي صباح اليوم الفنان ماهر لبيب، بعد صراع مع المرض دام لمدة طويلة، عن عالمنا وهو في عمر 72 عاما. وفي هذه السطور تعرف على من هو الفنان ماهر لبيب.

من هو الفنان ماهر لبيب؟

ماهر لبيب هو واحد من أعمدة المسرح عُرف بحبه الكبير له، وقدم الكثير من الأعمال المسرحية، ومن بينها «كلام فارغ، وزيارة بلا موعد».

ويعد ماهر لبيب أيضا، واحدا من أعمدة الدراما القبطية وقدم فيها الكثير من الأعمال الفنية المختلفة ومنها «أبونا القمس إبراهيم البسيط» وأفلام «الأنبا إبرام والأنبا صموئيل المعترف» وكذلك فيلم «القديس سمعان الخراز».

مسلسلات ماهر لبيب

وعلى صعيد الأعمال التليفزيونية فكان الفنان ماهر لبيب له الكثير من الأعمال ولكن أبرزها والتي عرفه الجمهور فيها مسلسل «أحلام الفتى الطائر» مع الزعيم عادل إمام وعمر الحريري عام 1978، ومسلسل «يوميات ونيس» وهو واحد من الأعمال التي أحبها له الجمهور وقدمه عام 1995، وقدم أدهم وزينات وثلاث بنات، ونحن لا نزرع الشوك.

كما قدم على صعيد السينما عددا من الأفلام ومنها فيلم «كراكون في الشارع» مع الزعيم عادل امام، وفيلم المواجهة، والشيطانة.

وعلى الرغم من تجسيد الفنان ماهر لبيب عددا من الأعمال والأدوار المختلفة إلا أنه ظهر بشخصية الضابط أو المحقق في عدد كبير من الأدوار وكان مميزا بها.

عزاء ماهر لبيب

يذكر أن جنازة الفنان ماهر لبيب ستكون يوم غد الاثنين في تمام الساعة 1 ظهرا من كنيسة مارجرجس هيليوبوليس، وسيقام العزاء في نفس الكنيسة في تمام الساعة 7 مساء.