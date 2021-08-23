قانون السايس الجديد.. اعرف تسعيرة «ركنة العربية» أسفل منزلك

قانون تنظيم انتظار المركبات، أو ما يعرف إعلاميا بـ«قانون السايس».. أحد القوانين المهمة التي ينتظر الشارع المصري تطبيقها في المرحلة المقبلة، لفرض مزيد من الانضباط على الشارع، والتخلص من فوضى «ركنة العربية» بشكل فوضوي، يعطّل المرور ومصالح المواطنين، خاصة أنّ القانون بدأ تنفيذه بالفعل في عدة محافظات، بينها القاهرة والجيزة.

استغلال الشوارع العامة

استهدف قانون السايس الجديد الذي أقرّه البرلمان في الفصل التشريعي السابق، تحديد الإجراءات اللازمة لاستغلال الشوارع العامة بشكل حضاري منظم، من خلال توفير أماكن لانتظار السيارات للحد من الانتظار العشوائي وتجنب الاختناق المروري.

5 ضوابط لإصدار رخصة السايس

وحدد قانون السايس الجديد، اشتراطات الحصول على رخصة للعمل في الشارع بـ5 ضوابط، وهي: ألا يقل عمره عن 21 عاما، أن يجيد القراءة والكتابة، أن يكون أدى الخدمة العسكرية أو بحوزته شهادة تفيد بالإعفاء منها، والحصول على رخصة قيادة سارية، عدم صدور حكم ضده بعقوبة جنائية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

عقوبة مخالفة قانون السايس

خوّل قانون السايس الجديد الحق للجهات المعنية في اتخاذ الإجراءات اللازمة لكل من يعمل في مهنة السايس دون الحصول على رخصة، ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر وغرامة لا تزيد عن 10 آلاف جنيه، حال ممارسة نشاط تنظيم المركبات دون ترخيص.

دور المحافظات في تطبيق القانون

نظم قانون السايس الجديد انتظام انتظار المركبات بالشوارع العامة، حيث يخول لكل محافظة تشكيل لجنة لمتابعة الأمور، وأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتحديد أماكن الانتظار لمنع الانتظار العشوائي على جانبي الطرق، كما أعطى للجهات المذكورة الحق في تحديد أماكن وأوقات انتظار المركبات، وإعداد كراسات الشروط الخاصة بحق استغلال أماكن الانتظار وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018، بإصدار قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة سواء للشركات بأنواعها «شركات الأشخاص أو شركات الأموال أو للأفراد».

تسعيرة انتظار السيارة أسفل العقار

وكانت محافظة الجيزة بدأت التطبيق في عدد من الأماكن، بينها أحياء العجوزة والدقي ومنطقة 6 أكتوبر، ووفقا لللائحة الجديدة يحصل 10 جنيهات للانتظار المؤقت للسيارة الملاكي، و300 جنيه شهريًا للمبيت أسفل العقار 20 جنيها للانتظار المؤقت للسيارة «نص نقل»، و30 جنيهًا للانتظار المؤقت للحافلات الكبيرة.