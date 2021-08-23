التضامن: إيرادات معرض «ديارنا» بمارينا تخطت 15 مليون جنيه

قال عادل البكساوي، مستشار وزيرة التضامن للتسويق والمعارض، إن إجمالي إيرادات معرض «ديارنا» للحرف اليدوية والتراثية المقام بمارينا 5 بالساحل الشمالي، تجاوز 15 مليون جنيه، مشيرا إلى أن المعرض سيغلق أبوابه فجر الغد، حيث شهد المعرض منتجات يدوية وتراثية، ومعروضات حرفية ويدوية ذات طابع تراثي مصري أصيل للعارضين من 12 محافظة، بمعرض ديارنا بمدينة العلمين، مؤكدا أن المعرض شهد إقبالا كبيرا من جانب المصطافين.

250 عارضا على 3 مراحل منعا للزحام

وأضاف «البكساوي»، لـ«الوطن»، أن معرض ديارنا شارك به 250 عارضا على 3 مراحل، استمرت كل مرحلة لمدة 10 أيام، بمعدل 80 عارض في كل مرحلة منعا للتكدس والازدحام، مؤكدا أنه تم اختيار العارضين وفقا لاشتراطات، عقب تقدم آلاف العارضين، حيث يضم المعرض منتجات مثل الخيامية ومنتجات الفضة والنحاس والكروشيه، مشيرا إلى أن المعرض يعمل على تقديم مختلف الدعم لصغار المنتجين والترويج للمنتج الحرفي والتراثي المصري في مختلف محافظات الجمهورية.

ولفت مستشار وزيرة التضامن للتسويق والمعارض، إلى أنه يُجرى تنظيم معرض كل شهر في محافظة مختلفة، موضحا أن كل عارض يختار علامة تجارية تبرز صناعته يدوية المصرية «هاند ميد»، مشيرا إلى أن معرض مارينا، عرض منتجات تناسب الصيف والمصايف واحتياجات المصيفين.

قائمة انتظار في حالة زيادة الأعداد

وأشار إلى أنه يجرى وضع قائمة انتظار في حالة زيادة الأعداد عن السعة الاستيعابية المعرض، قائلا: «يتقدم لمعرض ديارنا آلاف العارضين، مؤكدا أنه يجرى حصر المتقدمين لإتاحة الفرصة لجميع العارضين بالمشاركة، وإرضاء جميع الأطراف».

من جانبها، قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه من المقرر إقامة معارض «ديارنا» للمعروضات اليدوية بالخارج، خلال الأشهر القادمة قبل انتهاء عام 2021 في الرياض ودبي وإيطاليا، مشيرة إلى أن أول معرض خارجي سيكون بالسعودية.