ارتفاع عدد المحلات المشاركة في الأوكازيون الصيفي لـ3177

قالت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن عدد المحال التجارية المشتركة في الأوكازيون الصيفي 2021 وصلت اليوم الاثنين، إلى 3177 محل تجاري مشترك في تقديم تخفيضات على السلع والمنتجات للمواطنين، موضحة أن الفرصة لا تزال مفتوحة أمام المحال التي لم تشترك في الأوكازيون، وذلك من خلال تقديم طلب الاشتراك والحصول على تصريح بالدخول في الأوكازيون إلى مديرية التموين التابع لها المحل.

تحرير 559 محضرًا ضد المحال المخالفة

وأشارت المصادر إلى أن عدد المحاضر التي جرى تحريرها ضد المحال المخالفة في الأوكازيون وصلت منذ بدء الأوكازيون 2 أغسطس الجاري وحتى اليوم الاثنين 23 أغسطس نحو 559 محضرًا ما بين أوكازيون وهمي وآخر بدون تصريح، متوقعة وصول عدد المحال المشترك هذا العام إلى 4000 محل مشترك في الأوكازيون الصيفي، والذي يستمر إلى 15 سبتمبر المقبل.

وشددت وزارة التموين والتجارة الداخلية، على أنه لا يجوز للمحال التجارية الإعلان عن تخفيضات إلا بحصولها على تصريح مسبق من مديرية التموين بالدخول في الأوكازيون، معلنة أن الدخول بدون تصريح يعد مخالفة.

استمرار تخفيضات الأوكازيون حتى 15 سبتمبر المقبل

وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، مد الأوكازيون الصيفي لتستمر تخفيضاته إلى 15سبتمبر، مشيرة إلى أن تزايد إقبال المواطنين على شراء السلع والمنتجات خلال الأوكازيون ينعش حركة التجارة الداخلية في السوق المصري.

وتنتشر حملات رقابية مستمرة من وزارة التموين للسير على المحال التجارية، و للتأكد من مدى التزامها بإعلان تخفيضات حقيقية للمواطنين، ولإلزام المحال التجارية بالإعلان عن سعر السلعة قبل وبعد التخفيض.