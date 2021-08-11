رئيس التحرير

محمود مسلم

2437 محلا تجاريا يشارك في الأوكازيون الصيفي

تحرير 266 محضرا ما بين أوكازيون وهمي ‏ودون تصريح

كتب:

الوطن
02:22 م | الأربعاء 11 أغسطس 2021
المحلات

المحلات

أكد أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين، ومعاون الدكتور ‏علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، على أن الوزير تلقى تقريرا من قطاع التجارة الداخلية التابع ‏للوزارة أفاد باشتراك 2437 محلا تجاريا في الأوكازيون.

وقال ‏التقرير الوارد من القائم بأعمال رئيس قطاع التجارة الداخلية إن ‏القاهرة وحدها تشارك في الأوكازيون بـ1080 محلا تجاريا متنوعا ‏ما بين محال ملابس وأدوات منزلية ومحال الأحذية، تليها الجيزة ‏بـ341 محلا ثم الإسكندرية 248 محلا تجاريا ثم الغربية 65 محلا ‏تجاريا وسوهاج 50 محلا ثم المنيا 49 محلا يليها الدقهلية بـ45 محلا ‏تجاريا.

وكشف التقرير الوارد إلى وزير التموين عن ‏تحرير محضر واحد للمحال المشارك بعدم إعلان، وتحرير 265 ‏محضرا منها 186 محضرا للعمل دون تصريح و79 محضر أوكازيون ‏وهمي.‏

وأكد أحمد كمال ، معاون الوزير والمتحدث الرسمي ‏للوزارة أن المصيلحي يشدد دائما على قطاع التجارة الداخلية ومديري ‏المديريات بتشديد الرقابة على المحل المشاركة للتأكد من وضع ‏سعرين قبل وبعد الدخول في الأوكازيون، ويشدد على متابعة السلع ‏المعروضة بالأوكازيون للتأكد من جودتها، مشيرا إلى أنه يتم تسيير حملات مستمرة على ‏المحال المشاركة للتأكد من جودة السلع المعروضة به من خلال ‏مديريات التموين بالمحافظات وقطاع التجارة الداخلية بالوزارة.‏

اقرأ المزيد:

«التموين»: المشاركة في الأوكازيون الصيفي بدون تصريح تعد مخالفة

«التموين» تحذر من الأوكازيون الوهمي: من يُضبط يتعرض لقضية أمن دولة

وزير التموين يوجه باستقبال كل طلبات الحصول على مشروع «جمعيتي»

تعرَّف على عقوبة ترك بطاقة التموين لدى البدّال

«التموين» توضح أسباب حذف مواطنين من البطاقة التموينية

من المنزل.. تعرف على خطوات الحصول على الرقم السري لبطاقة التموين