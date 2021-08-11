2437 محلا تجاريا يشارك في الأوكازيون الصيفي
تحرير 266 محضرا ما بين أوكازيون وهمي ودون تصريح
كتب:
الوطن
02:22 م | الأربعاء 11 أغسطس 2021
المحلات
أكد أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين، ومعاون الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، على أن الوزير تلقى تقريرا من قطاع التجارة الداخلية التابع للوزارة أفاد باشتراك 2437 محلا تجاريا في الأوكازيون.
وقال التقرير الوارد من القائم بأعمال رئيس قطاع التجارة الداخلية إن القاهرة وحدها تشارك في الأوكازيون بـ1080 محلا تجاريا متنوعا ما بين محال ملابس وأدوات منزلية ومحال الأحذية، تليها الجيزة بـ341 محلا ثم الإسكندرية 248 محلا تجاريا ثم الغربية 65 محلا تجاريا وسوهاج 50 محلا ثم المنيا 49 محلا يليها الدقهلية بـ45 محلا تجاريا.
وكشف التقرير الوارد إلى وزير التموين عن تحرير محضر واحد للمحال المشارك بعدم إعلان، وتحرير 265 محضرا منها 186 محضرا للعمل دون تصريح و79 محضر أوكازيون وهمي.
وأكد أحمد كمال ، معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة أن المصيلحي يشدد دائما على قطاع التجارة الداخلية ومديري المديريات بتشديد الرقابة على المحل المشاركة للتأكد من وضع سعرين قبل وبعد الدخول في الأوكازيون، ويشدد على متابعة السلع المعروضة بالأوكازيون للتأكد من جودتها، مشيرا إلى أنه يتم تسيير حملات مستمرة على المحال المشاركة للتأكد من جودة السلع المعروضة به من خلال مديريات التموين بالمحافظات وقطاع التجارة الداخلية بالوزارة.