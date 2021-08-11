2437 محلا تجاريا يشارك في الأوكازيون الصيفي

أكد أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين، ومعاون الدكتور ‏علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، على أن الوزير تلقى تقريرا من قطاع التجارة الداخلية التابع ‏للوزارة أفاد باشتراك 2437 محلا تجاريا في الأوكازيون.

وقال ‏التقرير الوارد من القائم بأعمال رئيس قطاع التجارة الداخلية إن ‏القاهرة وحدها تشارك في الأوكازيون بـ1080 محلا تجاريا متنوعا ‏ما بين محال ملابس وأدوات منزلية ومحال الأحذية، تليها الجيزة ‏بـ341 محلا ثم الإسكندرية 248 محلا تجاريا ثم الغربية 65 محلا ‏تجاريا وسوهاج 50 محلا ثم المنيا 49 محلا يليها الدقهلية بـ45 محلا ‏تجاريا.

وكشف التقرير الوارد إلى وزير التموين عن ‏تحرير محضر واحد للمحال المشارك بعدم إعلان، وتحرير 265 ‏محضرا منها 186 محضرا للعمل دون تصريح و79 محضر أوكازيون ‏وهمي.‏

وأكد أحمد كمال ، معاون الوزير والمتحدث الرسمي ‏للوزارة أن المصيلحي يشدد دائما على قطاع التجارة الداخلية ومديري ‏المديريات بتشديد الرقابة على المحل المشاركة للتأكد من وضع ‏سعرين قبل وبعد الدخول في الأوكازيون، ويشدد على متابعة السلع ‏المعروضة بالأوكازيون للتأكد من جودتها، مشيرا إلى أنه يتم تسيير حملات مستمرة على ‏المحال المشاركة للتأكد من جودة السلع المعروضة به من خلال ‏مديريات التموين بالمحافظات وقطاع التجارة الداخلية بالوزارة.‏