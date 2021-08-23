خبير يوضح.. خطوات معرفة من سرق «الواي فاي» وكيفية منعه

كشف إسلام خالد الباحث في أمن المعلومات، عن أسباب ضعف سرعات الإنترنت المنزلي، مؤكدا أن أبرز هذه الأسباب، يرجع إلى جهاز «الراوتر» قد يكون قديما ويحتاج الى بعض التحديثات، أو أن هناك من استطاع الحصول على الرقم السري الخاص بالراوتر، ويستفيد من خدمات الإنترنت، أو أن هناك مشكلة في السلك الواصل إلى جاهز الواي فاي، وأخيرا من الممكن أن يكون المكان الذي يوضع فيه جهاز الراوتر، ضعيف الإشارة، ما يؤثر بشكل مباشر على سرعة الإنترنت.

معرفة عدد الأجهزة المتصلة بجهاز الواي فاي الخاص بك

وأضاف خالد لـ«الوطن»، أن لمعرفة ما إذا كان هناك شخصا آخر استطاع سرقة الرقم السري الخاص بالراوتر، يجب معرفة عدد الأجهزة المتصلة بجهاز الواي فاي الخاص بك، ثم فصلها، وإيقاف الشبكة بشكل كامل، ومتابعة أضواء الإشارة الموجودة بالجهاز، فإذا استمرت فى الإضاءة، فهذا يعنى أن هناك شخص ما يستخدم جهازك، لذلك يجب عليك فورا تغيير الرقم السري الخاص بشبكة الإنترنت المنزلي.

استخدامات تطبيقات الكشف عن سرقة الواي فاي

وأشار الباحث في أمن المعلومات، إلى أن هناك طريقة أخرى يمكن من خلالها معرفة ما إذا كانت شبكة الإنترنت الخاصة بك مسروقة، وهى عبارة استخدام عن عدد من تطبيقات الهاتف المحمول، التي يمكن تنزيلها بكل سهولة عبر متجر التطبيقات المتاحة في جوجل، ومنها على سبيل المثال تطبيق Fing، الذي يسمح بمشاهدة الأجهزة المتصلة لحظيًا.

ونصح خالد، مستخدمي خدمات الواي فاي، بتغيير كلمات المرور كل فترة زمنية، لتقليص فرصة سرقة الإنترنت بالإضافة إلى اختيار كلمة مرور قوية، مكوّنة من ثمانية أحرف على الأقل، واستخدام الرموز والأرقام والأحرف، مشيرا إلى أنه من الأفضل ألا تستخدم كلمات مرور تكون قريبة من عيد ميلادك أو عيد ميلاد أحد أبنائك لسهولة تخمينها من القراصنة.

وأخيرا طالب بوضع جهز الراوتر في مكان جديد وقريب من النوافذ، بالإضافة الى التأكد من أن الكابل الواصل للجهاز غير تالف أو مقطوع.