أشرف زكي: «بقول للممثلين اختاروا الناس اللي بتشتغلوا معاها»

أعرب الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عن أمنياته بالشفاء العاجل للنجم نضال الشافعي، الذي أجرى عملية في القولون، متابعا: «خلينا أبقى صريح، أنا معرفش من تعبه في فريق العمل اللي كان شغال معاه، بس ده قدر، وأنا بقول للممثلين، انتقوا الناس اللي بتشتغلوا معاها، إحنا بنعرف نجيب حقوق الزملاء الفنانين، ونبذل أقصى جهد، بس ساعدونا، وكان فيه واحد قبل كده منتحل شخصيتي وبياخد فلوس من ناس عاوزه تمثل».

صدور قرار بتحويل الفنان المسيئ لزميله للتحقيق وشطبه

وأضاف «زكي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حضرة المواطن»، الذي يُعرض على شاشة «الحدث اليوم»، اليوم الاثنين، ويقدمه الإعلامي سيد علي، أنه صدر قرار من الاتحاد العام للنقابات، بتحويل الفنان وشطبه، إذا تجاوز ضد فنان آخر وثبتت إدانته.

الفنانين القوى الناعمة لمصر

وأوضح نقيب المهن التمثيلية، أن الفنانين هم القوى الناعمة لمصر، وتحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا في مداخلة هاتفية، عن قيمة الفنان المصري في العالم العربي والغربي والإبداع، ولا يجب الإساءة إلى المهنة، متابعا: «ربنا يقدرني ونصل لحل مع القلة القليلة التي تسيئ للفن».

مرض نضال الشافعي.. وفيلمه الأخير سبب أزمته

يذكر أن نضال الشافعي، يعاني من زائدة دودية انفجرت وأدت إلى خروج السوائل إلى باقي الأعضاء داخل البطن، ما أصابه بالتهابات، وتأتي هذه العملية الجراحية، بعد مشاركته في تصوير فيلم ميني بار بطولة الفنان صلاح عبد الله والفنانة منة فضالي والفنانة راند البحيري وصبري عبد المنعم وإبرام سمير وطاهر أبو ليلة، وحدثت بعض المشادات بين الشافعي والجهة المنتجة للفيلم.