بعد إصابة نضال الشافعي.. هل «العصبية» تؤدي لانفجار القولون؟

أثار خبر إصابة الفنان نضال الشافعي بانفجار في القولون، بعد مشادة له مع منتج فيلم «ميني بار» حالة من التساؤلات حول هذا المرض، من حيث أسبابه، وطرق الوقاية منه، والفئات الأكثر عرضة للإصابة به، وأخيرا هل العصبية الشديدة يمكن أن تؤدي إلى انفجار القولون؟

الدكتور محمد عز العرب، استشاري الباطنة والكبد والجهاز الهضمي، نفى أن تكون العصبية الشديدة سببا في انفجار القولون، مرجعا الإصابة به إلى 4 أسباب رئيسية، أولها أسباب انسدادية ناتجة عن الانسداد المعوي، وثانيها: أسباب تقرحية مثل التهاب القولون التقرحي، والتهابات جيوب القولون، بينما السبب الثالث يتعلق بدموية الغشاء المخاطي المبطن للقولون نتيجة تجلطات أو تجمعات دموية أو تصلب في الأوردة والشرايين القولون، التي قد تؤدي إلى تحللها وبالتالي ينتج عنها تهتك أو انفجار القولون، أما السبب الرابع للإصابة، فيكون ناتجا عن وجودة إصابة خارجية، سواء من خلال جرح نافذ في البطن باستخدام آلة حادة أو نتيجة بعض التدخلات الطبية مثل المناظير.

ولفت «عز العرب» في حديثه لـ«الوطن» إلى وجود عوامل أخرى بجانب العوامل الرئيسية تؤدي إلى الإصابة بانفجار القولون، أبرزها وجود أمراض حميدة أو خبيثة لدى المريض، وعوامل الالتصاق الناتجة عن التدخلات الجراحية، التي تؤثر بشكل مباشر مع الوقت على انفجار القولون.

وحول احتمالية تأثر الأطفال بهذا المرض، أوضح استشاري الباطنة والكبد والجهاز الهضمي، أن الأطفال قد يصبحوا عرضة لانفجار القولون في حال التفاف القولون، الذي يؤدي إلى قطع الدورة الدموية عن الغشاء المخاطي للقولون وبالتالي قد ينتج عنه تهتك القولون أو انفجاره.

وللوقاية من هذا المرض، نصح استشاري الباطنة، بضرورة الاهتمام بالفحوصات الدورية للمرضى، خاصة الذين يعانون من تاريخ مرضي وعائلي له علاقة بأورام وسرطان القولون، والالتزام بالعادات الغذائية السليمة، والاهتمام بالوجبات التي تعتمد على الألياف، مع الابتعاد عن الأطعمة التي تحتوي على المواد الحافظة.

وحول أعراض المرض وكيفية تشخيصه، أوصى «عز العرب» بضرورة التوجه سريعا إلى الطبيب في حال الشعور بأي من الأعراض التالية، مثل: آلام في البطن، عدم انتظام الإخراج ووجود إمساك لفترات طويلة، وقيء، وارتفاع في درجات الحرارة، والشعور بإعياء شديد.

ونصح «عز العرب» بالتوجه إلى مستشفى تخصصي في حال الشعور بهذه الأعراض، موضحا أنه يتم استخدام الأشعة السينية، وأحيانا الأشعتين المقطعة والرنين لتحديد مكان انفجار القولون، وكذلك تحديد نوع التدخل سواء كان تدخلاً جراحيا أو استخدام المنظار، لافتا إلى أنه وفقا للأشعة وحال المريض يتم تحديد علاج المريض سواء بإجراء استئصال موضوعي أو تغيير مسار للقولون.