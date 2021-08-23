«الصحة» عن طول مدة علاج وائل الإبراشي: هناك عوامل تتحكم في الأمر

علق الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، على طول مدة العلاج من الإصابة بكورونا مع بعض الحالات كالإعلامي وائل الإبراشي، موضحا أن هناك عوامل كثيرة تتحكم في الأمر، أهمها توقيت طلب العلاج، كاشفا أن العامل الأساسي في الشفاء السريع يتمثل في التشخيص المبكر للمرض وبداية علاجه سريعا.

وقال: «يعني لو من أول يوم بدأت أحس بأعراض الإصابة، ذهبت لدكتور وأتاكدت من إصابتي بكورونا بعد المسحة، وبدأت العلاج مباشرة، غير طبعا لما أبدا العلاج بعد 10 أو 12 يوم من الإصابة».

حسام حسني: لا يستطيع معالجة كورونا إلا الأطباء المتخصصون بهذا المرض.. «أساتذة الصدر والحميات»

وأوضح «حسني»، خلال مداخلة هاتفية مساء الإثنين، مع برنامج «حضرة المواطن»، المذاع على شاشة «الحدث اليوم»، أنه لا يقصد أن يخضع المريض لأي علاج، بل يقصد العلاج الصحيح المخصص من وزارة الصحة، وليس العلاجات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي: «كورونا مبيعالجوش غير الدكتور المتخصص في علاج الكورونا، سواء أساتذة صدر أو حميات، هما دول المسؤولين أساسا عن علاج هذا المرض».

وأشار رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إلى أن عامل السن أيضا من العوامل الهامة جدا، التي تتحكم في مسالة الشفاء سريعا من الإصابة بكورونا، بالإضافة إلى عامل الأمراض المزمنة، موضحا أنه في حالة معاناة الحالة من بعض الأمراض المزمنة تحتاج إلى فترة طويلة حتى تتخلص من وباء كورونا.

وعن حالة الإعلامي وائل الإبراشي بالأخص، قال «حسني»: «المسألة طولت، لكن ربنا بيكرمنا في الأستاذ وائل الإبراشي، اللي مصر كلها بتحبها لأنه إنسان محترم جدا، وفي القريب العاجل ها أكد لحضرتك أنه هيبقى موجود على الشاشة قريب أوي بإذن الله تعالى».

حسام حسني: ليس لدي أي معلومة عن حالة الإعلامي حمدي الكنيسي

وحول حالة الإعلامي القدير حمدي الكنيسي، بعد أن أمر رئيس الجمهورية بعلاجه بمستشفى المعادي، صرح بأنه ليس لديه معلومة عن حالة الإعلامي القدير.